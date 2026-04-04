Πασχαλινό «σαφάρι» ελέγχων στην αγορά: Στο μικροσκόπιο τρόφιμα, διακίνηση και σημεία πώλησης

Σε φάση αυξημένης επιτήρησης περνά η αγορά ενόψει της πασχαλινής περιόδου, με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ενεργοποιεί ενισχυμένο πλέγμα ελέγχων σε όλη τη χώρα. Η κινητοποίηση αφορά κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την παραγωγή και τη μεταποίηση μέχρι τη μεταφορά και την τελική διάθεση των προϊόντων, σε μια περίοδο όπου η κατανάλωση αυξάνεται και οι ανάγκες της αγοράς κορυφώνονται.

Η περίοδος πριν από το Πάσχα θεωρείται κάθε χρόνο από τις πιο απαιτητικές για τον τομέα των τροφίμων, καθώς η ζήτηση ανεβαίνει αισθητά και η διακίνηση προϊόντων εντείνεται. Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο προχωρά σε έκτακτες αλλά και συστηματικές παρεμβάσεις, με στόχο να αποτραπούν φαινόμενα παραπλάνησης, παρατυπιών ή αποκλίσεων από το ισχύον πλαίσιο.

Στο πεδίο καθημερινά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί βρίσκονται ήδη σε διαρκή και ενισχυμένη παρουσία στην αγορά, με καθημερινούς και στοχευμένους ελέγχους σε όλη την αλυσίδα διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων. Όπως τονίζεται, βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί η νομιμότητα στην αγορά, να προστατευθεί ο καταναλωτής και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του εμπορίου κατά τη διάρκεια μιας περιόδου με ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση.

Η επιχείρηση ελέγχων καλύπτει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο, λαϊκές αγορές, τυποποιητήρια, συσκευαστήρια, καθώς και σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας. Παράλληλα, έλεγχοι διενεργούνται και σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, ανάλογα με τα δεδομένα που αξιολογούν κάθε φορά οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Υπερδιπλάσιοι έλεγχοι σε σχέση με πέρυσι

Η εντατικοποίηση αυτή αποτυπώνεται και στα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα του υπουργείου, η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων και η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής πραγματοποίησαν συνολικά 1.777 ελέγχους μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του έτους. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 120% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 807 έλεγχοι.

Η εικόνα αυτή δείχνει πως υπάρχει σαφής επιλογή για πιο στενή εποπτεία της αγοράς, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου η αυξημένη κατανάλωση ευνοεί την εμφάνιση φαινομένων αισχροκέρδειας, παραπλάνησης ή μη τήρησης των προβλεπόμενων κανόνων. Η αυξημένη παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών λειτουργεί αποτρεπτικά για παραβατικές πρακτικές, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών.

Πάνω από 300 μη συμμορφώσεις στο πρώτο τρίμηνο

Τα ευρήματα των ελέγχων αναδεικνύουν και το εύρος των προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αρχές. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 εντοπίστηκαν περισσότερες από 300 μη συμμορφώσεις, ενώ σε 122 περιπτώσεις έγιναν συστάσεις προς επιχειρήσεις προκειμένου να προχωρήσουν σε διορθωτικές κινήσεις. Όπου κρίθηκε αναγκαίο, ενεργοποιήθηκε και η προβλεπόμενη διαδικασία για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η ελεγκτική δραστηριότητα μέσα στον Μάρτιο, καθώς η αγορά είχε ήδη αρχίσει να προετοιμάζεται για το Πάσχα. Μόνο τον συγκεκριμένο μήνα πραγματοποιήθηκαν 220 έλεγχοι από τη Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και ακόμη 76 από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, στοιχείο που δείχνει τη συντονισμένη κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Το μήνυμα για την πασχαλινή αγορά

Από το υπουργείο υπογραμμίζεται ότι οι έλεγχοι δεν πρόκειται να χαλαρώσουν τις επόμενες ημέρες, αλλά θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της πασχαλινής περιόδου. Η έμφαση δίνεται στην προστασία της δημόσιας υγείας, στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά, σε μια στιγμή που η εμπιστοσύνη του καταναλωτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς δεν εξαρτάται μόνο από τους ελέγχους, αλλά και από τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: όσο πλησιάζει το Πάσχα, τόσο εντείνεται η επιτήρηση, με την πολιτεία να θέλει να κλείσει εγκαίρως κάθε παράθυρο για παραβατικές συμπεριφορές στην αγορά τροφίμων.

