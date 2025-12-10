ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: «135 μέτρα στο σκοτάδι – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον πήχη και δεν εξηγεί»

Τρίτη λίστα με 135 μέτρα του Ταμείου Ανάκαμψης που, σύμφωνα με τα στοιχεία του, οδηγούνται σε μείωση στόχων, αλλαγή χρονοδιαγραμμάτων ή απένταξη, παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «κρύβεται» και αποφεύγει να δώσει ουσιαστικές εξηγήσεις στην κοινωνία.

Πρόκειται για την τρίτη αντίστοιχη πρωτοβουλία του κόμματος μετά τις λίστες που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα τον Φεβρουάριο του 2024 και τον Ιούλιο του 2025. Όπως σημειώνει, το ΠΑΣΟΚ «ερευνά και ενημερώνει», την ώρα που «η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει με ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία της χώρας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα 135 μέτρα περιλαμβάνονται στην πρόταση αναθεώρησης που υπέβαλε πρόσφατα η ίδια η κυβέρνηση στα ευρωπαϊκά όργανα και αφορούν είτε μείωση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου, είτε αλλαγές υλοποίησης, είτε ακόμα και ολική απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει τη νέα αυτή παρέμβαση της κυβέρνησης ως «δεύτερη μέγιστη αναθεώρηση μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες», σημειώνοντας πως έρχεται «στο παρά πέντε της λήξης του Ταμείου», με εκτεταμένες τροποποιήσεις και περικοπές. Στην ανακοίνωση με τίτλο «Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα της χαμένης ευκαιρίας», επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση υπέβαλε νέα αναθεώρηση για 153 από τα συνολικά 180 μέτρα/δράσεις, δηλαδή για ποσοστό περίπου 85% του σχεδίου “Ελλάδα 2.0”.

«Τα 18 μέτρα τα έχει διαφημίσει δεόντως η κυβέρνηση γιατί έχουν καλά νέα. Για τα υπόλοιπα όμως 135 δεν είπε λέξη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Στην αναλυτική λίστα που δημοσιοποιεί, γίνεται αντιπαραβολή της αρχικής μορφής των μέτρων με τις διαδοχικές αναθεωρήσεις, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «η ίδια η κυβέρνηση ζήτησε την τροποποίηση ή την απένταξή τους». Όπως επισημαίνεται, «το τι ισχύει σε κάθε περίπτωση είναι δουλειά της κυβέρνησης να το εξηγήσει – και όφειλε ήδη να το έχει κάνει».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκφράζει ανοιχτά την ανησυχία του ότι «η Ελλάδα χάνει μια μοναδική ευκαιρία» μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι σε μεγάλο αριθμό μέτρων η κυβέρνηση «αναγκάζεται να κατεβάσει τον πήχη για να διασωθεί ό,τι μπορεί», χωρίς όμως να εξηγεί τις αιτίες ή τις ευθύνες.

Αιχμές και για το δανειακό σκέλος

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, η κυβέρνηση παραδέχεται για πρώτη φορά πως στο τέλος του 2025 τα δάνεια προς διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες θα είναι 9,8 δισ. ευρώ αντί για 11,182 δισ. ευρώ, ενώ στο τέλος του προγράμματος το συνολικό ύψος των δανείων θα φτάσει στα 13,268 δισ. ευρώ αντί για 15,428 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 2,2 δισ. ευρώ λιγότερα.

Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι, μπροστά στο ενδεχόμενο απώλειας πόρων, «θυμήθηκε την τελευταία στιγμή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα», στην οποία προτείνει να μεταβιβαστούν 2 δισ. ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης λίγο πριν από τη λήξη του.

«Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει επακριβώς τι συμβαίνει και γιατί έπρεπε να φτάσουμε στο πάρα πέντε για να ενεργοποιηθεί σε αυτόν τον βαθμό η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



