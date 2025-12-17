ΠΑΣΟΚ για τις πληρωμές αγροτών: «Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου με τις ενισχύσεις»

Για «επιτελικό μπάχαλο» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σχολιάζοντας τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα της καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων. Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι, ενώ η κυβέρνηση εξήγγειλε την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και την καταβολή της αναδιανεμητικής ενίσχυσης, στην πράξη συνέβη το ακριβώς αντίθετο.

Όπως αναφέρει, «αντί να υλοποιήσει τις εξαγγελίες της, όχι μόνο δεν κατέβαλε τα οφειλόμενα ποσά στους δικαιούχους αγρότες, αλλά προχώρησε στην παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς του ΕΛΓΑ από τις καταθέσεις τους, πριν ακόμη πιστωθούν οι ενισχύσεις».

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι οι κυβερνητικές εξηγήσεις που ακολούθησαν, μέσω δελτίων Τύπου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, επιχειρούν να μεταθέσουν την ευθύνη αποκλειστικά στον τεχνικό σύμβουλο. Κατά τον ίδιο, πρόκειται για μια προσπάθεια αποποίησης ευθυνών, την ώρα που –όπως σημειώνει– «η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ έρχεται να προστεθεί στις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το ζήτημα των πληρωμών, με τον αγροτικό κόσμο να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις και τις παρακρατήσεις που καταγράφηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

