ΠΑΣΟΚ: Να κληθεί ο υφυπουργός Γιώργος Μυλωνάκης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της επιτροπής, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν την κλήση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, επικαλούμενοι νέα στοιχεία για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

25 Σεπ. 2025 11:25
Pelop News

Την κλήση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά το ΠΑΣΟΚ, με επιστολή που απέστειλαν τέσσερις βουλευτές του κόμματος στον πρόεδρο της επιτροπής.

Οι βουλευτές Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γεώργιος Μουλκιώτης και Ανδρέας Πουλάς τονίζουν ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν την εμπλοκή του υφυπουργού στην υπόθεση.

Όπως αναφέρουν, κατά τη συνεδρίαση της Βουλής στις 22 Σεπτεμβρίου, ο κ. Μυλωνάκης παραδέχθηκε ότι είχε στα χέρια του υπηρεσιακό ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης. Επιπλέον, στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στις 24 Σεπτεμβρίου, ο μάρτυρας Νικόλαος Σαλάτας αποκάλυψε ότι ο ίδιος ο υφυπουργός ήταν εκείνος που τον απέπεμψε από τη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης διαθέτει κρίσιμη γνώση αλλά και ενεργό συμμετοχή σε πράξεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διερεύνηση σκάνδαλο. Ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται πλέον η άρνησή σας να κλητευθεί ως μάρτυρας», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καλούν την επιτροπή να προχωρήσει άμεσα στην κλήση του κ. Μυλωνάκη, υπογραμμίζοντας ότι η εξέτασή του είναι καθοριστική για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
