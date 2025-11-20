ΠΑΣΟΚ: Ο προϋπολογισμός 2026 κορυφώνει την άδικη οικονομική πολιτική της ΝΔ

ΠΑΣΟΚ: Ο προϋπολογισμός 2026 κορυφώνει την άδικη οικονομική πολιτική της ΝΔ
20 Νοέ. 2025 18:16
Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής χαρακτηρίζει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 ως την «κορύφωση μιας άδικης και αποτυχημένης οικονομικής πολιτικής» που διευρύνει τις ανισότητες και επιβαρύνει υπέρμετρα τους πολίτες με έμμεσους φόρους.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι η κυβέρνηση βασίζει την πρόβλεψη για υψηλότερη ανάπτυξη κυρίως στην ταχεία απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο λήγει το 2026, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να μετασχηματίσει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον λεγόμενο «φόρο πληθωρισμού»: Από τα επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ φορολογικών εσόδων του 2026, τα 1,6 δισ. προέρχονται από τον ΦΠΑ. Συνολικά την περίοδο 2019-2025, τα γενικά φορολογικά έσοδα αυξάνονται κατά 43,8%, ενώ τα έσοδα από ΦΠΑ εκτοξεύονται πάνω από 65%.

«Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της αδικίας: ανάπτυξη που δεν επιστρέφει στην κοινωνία, αλλά αποτυπώνεται μόνο στα λογιστικά βιβλία του κράτους», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα αντιπαραβάλλει το δικό του πλήρως επεξεργασμένο προοδευτικό σχέδιο για βιώσιμη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση και δικαιότερο φορολογικό σύστημα που θα στηρίζει τη μεσαία τάξη και την κοινωνική συνοχή.

