Πάτρα: 26χρονος ξύπνησε με διάθεση να πετάξει αυγά σε περιπολικό!

Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου (3 Ιανουαρίου) αστυνομικοί στην Πάτρα, έπειτα από περιστατικό κατά το οποίο φέρεται να πέταξε αυγά στο Γ’ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών, καθώς και σε σταθμευμένο περιπολικό όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη σύλληψή του και κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο 26χρονος μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του Ρίου, όπου και τελικά παρέμεινε για νοσηλεία.

Το περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

