Πάτρα – 300.000€ για Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – Σαμούρη: «Δίνουμε ανάσα σε πολλές οικογένειες»

Η δράση αφορά την παροχή δωρεάν υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως, λόγω κινητικών δυσκολιών, άνοιας ή άλλων προβλημάτων υγείας. Παράλληλα, απευθύνεται σε οικογένειες που εργάζονται ή αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά, οικονομικά ή υγειονομικά προβλήματα και αδυνατούν να ανταποκριθούν αποκλειστικά στη φροντίδα των ανθρώπων τους.

Πάτρα - 300.000€ για Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων - Σαμούρη: «Δίνουμε ανάσα σε πολλές οικογένειες»
19 Φεβ. 2026 16:04
Pelop News

Σε ένα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής προχωρά ο Δήμος Πατρέων, καθώς εγκρίθηκε η ίδρυση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), με στόχο την κάλυψη αυξανόμενων αναγκών της τρίτης ηλικίας και την ανακούφιση των οικογενειών τους.

Το δημοτικό συμβούλιο έχει εγκρίνει την αναγκαιότητα απευθείας μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών-ΝΠΔΔ, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας (οδός Μπιζανίου και Σαρανταπόρου), όπου θα στεγαστεί η νέα δομή. Το κτίριο έχει συνολική επιφάνεια 340τ.μ. και διαθέτει μεγάλο εξωτερικό χώρο στάθμευσης, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση για ωφελούμενους, συγγενείς και προσωπικό.

Η λειτουργία του ΚΗΦΗ θα συγχρηματοδοτηθεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 303.369,30 ευρώ και η χρηματοδότηση διασφαλίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029, οπότε και θα επανεξεταστεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει αξιολόγησης.

Η δράση αφορά την παροχή δωρεάν υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως, λόγω κινητικών δυσκολιών, άνοιας ή άλλων προβλημάτων υγείας. Παράλληλα, απευθύνεται σε οικογένειες που εργάζονται ή αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά, οικονομικά ή υγειονομικά προβλήματα και αδυνατούν να ανταποκριθούν αποκλειστικά στη φροντίδα των ανθρώπων τους.

Πάτρα - 300.000€ για Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων - Σαμούρη: «Δίνουμε ανάσα σε πολλές οικογένειες»Οπως τόνισε η αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας Βίβιαν Σαμούρη, το αίτημα χρηματοδότησης κατατέθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου και πλέον ο Δήμος αποδέχεται επισήμως την ένταξη, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης. Το Κέντρο θα λειτουργεί σε οκτάωρη πρωινή βάση, προσφέροντας υπηρεσίες που θα ενισχύουν την αυτονομία, την κοινωνικοποίηση και τη σωματική και ψυχική ευεξία των ηλικιωμένων.

Η ίδια υπογράμμισε: «Το Κέντρο θα λειτουργεί 8ωρο πρωινές ώρες και θα έχει ως στόχο να δώσει ανάσα σε όσες οικογένειες προσπαθούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους, αλλά δεν μπορούν να τους επιβλέπουν διαρκώς. Το έχει μεγάλη ανάγκη η κοινωνία μας αυτό το έργο».

Το κτίριο έχει ήδη μισθωθεί με χαμηλό ενοίκιο, καθώς ο Δήμος θα επενδύσει πόρους για την ανακατασκευή και προσαρμογή του χώρου – πρόκειται για πρώην παιδικό σταθμό, όπου απαιτούνται παρεμβάσεις, όπως η εγκατάσταση ανελκυστήρα και άλλες τεχνικές εργασίες.

Η στελέχωση της δομής προβλέπει πέντε θέσεις προσωπικού: έναν οδηγό, ένα άτομο βοηθητικού προσωπικού, δύο κοινωνικούς φροντιστές και μία νοσηλεύτρια. Η σύνθεση αυτή είναι συγκεκριμένη και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των ειδικοτήτων.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:41 «Αν νόμιζαν ότι θα φοβηθώ και θα φύγω, έκαναν λάθος», ο Γεωργιάδης για επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας, ΒΙΝΤΕΟ
18:30 Βόλος: Συλλήψεις δύο νεαρών για ναρκωτικά
18:21 Γερμανία: Κατηγορείται για κλοπή διαιτητής που ξυλοκοπήθηκε αφού έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του σε γήπεδο
18:11 Πέθανε η σπουδαία δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου
18:00 Πάτρα: Χημικές τουαλέτες και κιγκλιδώματα – Σε ετοιμότητα Δήμος και ΕΛΑΣ για το Καρναβάλι
17:49 Έγγραφα-ντοκουμέντα «καίνε» τους ισχυρισμούς του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»
17:41 «Τελείωσε ο χρόνος της ελπίδας. Τι κάνουμε τώρα; Τον κοιτάμε απλώς να σβήνει;», συγκινεί και συγκλονίζει η μητέρα του 2χρονου που έλαβε κατεστραμμένο μόσχευμα καρδιάς στην Ιταλία
17:30 Τον Σεπτέμβριο το ξενόγλωσσο πρόγραμμα Ιατρικών Σπουδών στην Πάτρα – Δεξαμενή φοιτητών οι Ελληνες των ΗΠΑ
17:26 ΕΟΔΥ: Τρεις θάνατοι από γρίπη και δύο από COVID-19 την τελευταία εβδομάδα
17:22 Φαρμάκης: «Ισχυρό το αποτύπωμα δράσεων της Περιφέρειας για την επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου»
17:16 Παράταση έως το 2026 για χρηματοδότηση αγροτών και αγροτικά ακίνητα – Νέες ρυθμίσεις «ανάσα»
17:14 Πολιτική εισήγηση για τα δημοτικά τέλη και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2026 στον Δήμος Πατρέων
17:09 Πάτρα: Σάββατο πρωί στην κλιμάκωση του καρναβαλικού θερμομέτρου
17:09 «Προδιαγεγραμμένη η απόφαση, δεν μπορώ να πληρώσω για την εξαγορά της», η π. Αντώνιος για την καταδίκη του
17:08 Ζελένσκι για NATO: «Αν υπάρξουν εκπλήξεις, θα αντιδράσουμε»
17:06 Ο Δημήτρης Ζιαζιάς είναι ο γιατρός που συνελήφθη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας – Τι συνέβη με τον πρώην πρόεδρο της ΕΙΝΑ
17:00 Πάτρα – Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου: Παραδόθηκαν τα τοπογραφικά – Ποια τα επόμενα βήματα
16:52 Τι πραγματικά προστατεύει την καρδιά; Ο ρόλος της HDL χοληστερόλης
16:44 Κατηγορία σοκ σε βάρος του Άντριου
16:36 Μαθητές με αναπηρία: Άνοδος 39% σε τέσσερα χρόνια – Πιέσεις σε Παράλληλη Στήριξη και Τμήματα Ένταξης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ