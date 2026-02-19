Πάτρα – 300.000€ για Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – Σαμούρη: «Δίνουμε ανάσα σε πολλές οικογένειες»

Σε ένα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής προχωρά ο Δήμος Πατρέων, καθώς εγκρίθηκε η ίδρυση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), με στόχο την κάλυψη αυξανόμενων αναγκών της τρίτης ηλικίας και την ανακούφιση των οικογενειών τους.

Το δημοτικό συμβούλιο έχει εγκρίνει την αναγκαιότητα απευθείας μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών-ΝΠΔΔ, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας (οδός Μπιζανίου και Σαρανταπόρου), όπου θα στεγαστεί η νέα δομή. Το κτίριο έχει συνολική επιφάνεια 340τ.μ. και διαθέτει μεγάλο εξωτερικό χώρο στάθμευσης, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση για ωφελούμενους, συγγενείς και προσωπικό.

Η λειτουργία του ΚΗΦΗ θα συγχρηματοδοτηθεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 303.369,30 ευρώ και η χρηματοδότηση διασφαλίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029, οπότε και θα επανεξεταστεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει αξιολόγησης.

Η δράση αφορά την παροχή δωρεάν υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως, λόγω κινητικών δυσκολιών, άνοιας ή άλλων προβλημάτων υγείας. Παράλληλα, απευθύνεται σε οικογένειες που εργάζονται ή αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά, οικονομικά ή υγειονομικά προβλήματα και αδυνατούν να ανταποκριθούν αποκλειστικά στη φροντίδα των ανθρώπων τους.

Οπως τόνισε η αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας Βίβιαν Σαμούρη, το αίτημα χρηματοδότησης κατατέθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου και πλέον ο Δήμος αποδέχεται επισήμως την ένταξη, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης. Το Κέντρο θα λειτουργεί σε οκτάωρη πρωινή βάση, προσφέροντας υπηρεσίες που θα ενισχύουν την αυτονομία, την κοινωνικοποίηση και τη σωματική και ψυχική ευεξία των ηλικιωμένων.

Η ίδια υπογράμμισε: «Το Κέντρο θα λειτουργεί 8ωρο πρωινές ώρες και θα έχει ως στόχο να δώσει ανάσα σε όσες οικογένειες προσπαθούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους, αλλά δεν μπορούν να τους επιβλέπουν διαρκώς. Το έχει μεγάλη ανάγκη η κοινωνία μας αυτό το έργο».

Το κτίριο έχει ήδη μισθωθεί με χαμηλό ενοίκιο, καθώς ο Δήμος θα επενδύσει πόρους για την ανακατασκευή και προσαρμογή του χώρου – πρόκειται για πρώην παιδικό σταθμό, όπου απαιτούνται παρεμβάσεις, όπως η εγκατάσταση ανελκυστήρα και άλλες τεχνικές εργασίες.

Η στελέχωση της δομής προβλέπει πέντε θέσεις προσωπικού: έναν οδηγό, ένα άτομο βοηθητικού προσωπικού, δύο κοινωνικούς φροντιστές και μία νοσηλεύτρια. Η σύνθεση αυτή είναι συγκεκριμένη και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των ειδικοτήτων.

