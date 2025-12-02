Πάτρα-52 χρόνια μετά το μετά το Πολυτεχνείο: Η Κεντροαριστερά ξαναψάχνει τον βηματισμό της – «Αν όχι τώρα, πότε;»

«52 Χρόνια Μετά το Πολυτεχνείο: Ανάγκη για μια Νέα Μεταπολίτευση;» ήταν το θέμα της χθεσινής συζήτησης στην Αγορά Αργύρη, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Σταμάτη Μαλέλη. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των προκλήσεων της ελληνικής δημοκρατίας και η διερεύνηση της δυνατότητας συγκρότησης ενός ενωμένου προοδευτικού χώρου.

Ο Θεόδωρος Μαργαρίτης υπογράμμισε ότι η ενότητα πρέπει να οικοδομηθεί «από τα κάτω», μέσα από κοινωνικές διεργασίες, και όχι μόνο με κορυφαίες συμφωνίες. Τόνισε την ανάγκη αποφυγής κομματικών συγκρούσεων και μεσσιανιστικών πρακτικών, ενώ προειδοποίησε για κινδύνους όπως η άνοδος ακροδεξιάς και κοινωνικές εκρήξεις.

Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου επισήμανε τη σημασία κοινών πρωτοβουλιών των προοδευτικών δυνάμεων, τόσο σε κοινοβουλευτικό όσο και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, και χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα ως πιθανό καταλύτη για τη δημιουργία ισχυρού προοδευτικού πόλου. Ο Νίκος Μπίστης τόνισε την έλλειψη αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης από τον προοδευτικό χώρο και το παράδοξο της κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας παρά τη φθορά της κυβέρνησης, επισημαίνοντας την ανάγκη δημιουργίας συνεκτικής και πειστικής πρότασης.

Ο Κώστας Καρπέτας επισήμανε ότι η Νέα Μεταπολίτευση αποτελεί κοινωνική αναγκαιότητα λόγω δημοκρατικού ελλείμματος, διαφθοράς και διεύρυνσης ανισοτήτων, ενώ το Πολυτεχνείο υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία απαιτεί συνεχή συμμετοχή.

Ο Μαρίνoς Σκανδάμης εστίασε στη βαθιά κρίση των θεσμών, τη δομική διαφθορά, τον έλεγχο των ΜΜΕ και τη δυσλειτουργία ανεξάρτητων αρχών. Πρότεινε συγκρότηση ενός μεγάλου προοδευτικού μετώπου για την αποτροπή νέας κυβέρνησης ΝΔ και την υπέρβαση κομματικών αγκυλώσεων.

Ο Σταμάτης Μαλέλης τόνισε ότι η Κεντροαριστερά έχει ιστορική ευθύνη να υπερβεί τον κατακερματισμό και τις μικροκομματικές αντιπαλότητες, ώστε να διαμορφώσει αξιόπιστες προοδευτικές απαντήσεις. Η ενότητα, όπως επισήμανε, δεν σημαίνει ομοιομορφία, αλλά σύνθεση διαφορετικών απόψεων γύρω από κοινό στόχο, με προτεραιότητες την ακρίβεια, την εργασία, την παιδεία, τη δημόσια υγεία και την κλιματική κρίση.

Η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη συγκρότησης ενός ενωμένου, σοβαρού και σύγχρονου προοδευτικού πόλου, με έμφαση στη συνεργασία, τη συμμετοχή των πολιτών και τις πολιτικές προτάσεις, ώστε να προσφέρει αξιόπιστη εναλλακτική λύση διακυβέρνησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



