Πάτρα: «A la Cubana» ρεσιτάλ κιθάρας του Νίκου Μπαρουτσάκη την Τετάρτη 10/12

Την Τετάρτη 10/12/2025, στις 8 το βράδυ η Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών διοργανώνει ρεσιτάλ κιθάρας του καταξιωμένου κιθαριστή Νίκου Μπαρουτσάκη, ο οποίος θα παρουσιάσει την πρώτη δισκογραφική του δουλειά που φέρει τον τίτλο «Α la Cubana».

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στα θρυλικά Abbey Road Studios και κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Pixaudio. Μία ελκυστική όσο και πρωτότυπη συναυλία, φόρος τιμής στην κουβανική μουσική, με δύο νέα έργα, την Toccata Cubana του Leo Brouwer και το Rincones Habaneros του Eduardo Martín, έργα που αφιέρωσαν στον Ν. Μπαρουτσάκη οι δύο παγκοσμίου φήμης συνθέτες.

Τα έργα της συναυλίας αποτελούν μια επισκόπηση των στυλ και των τάσεων που αναπτύχθηκαν τα τελευταία διακόσια χρόνια στη μουσική δημιουργία της Κούβας: από τις πρώιμες δημιουργίες της Κουβανέζικης μουσικής που εκφράζονται στις όμορφες contradanzas του Saumell και αργότερα στους χορούς των Cervantes και Lecuona, μέχρι την avant-garde και άλλα μουσικά ρεύματα του 20ου και 21ου αιώνα, που αντικατοπτρίζονται στα έργα των Rojas, Brouwer, Rodríguez και Martín.

Γεννημένος στην Αθήνα, το 1989, ο Νίκος Μπαρουτσάκης είναι κλασικά εκπαιδευμένος κιθαρίστας με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων σε διάφορα είδη μουσικής. Η αγάπη του για τους Buena Vista Social Club, σε συνδυασμό με την ανακάλυψη του κουβανικού ρεπερτορίου για κιθάρα, οδήγησε στην κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ, «A la Cubana», στα τέλη του 2024 από την Pixaudio. Ο Νίκος Μπαρουτσάκης έχει εμφανιστεί σε σπουδαίους χώρους και οργανισμούς, όπως το Victoria and Albert Museum, η Royal Academy of Dramatic Arts, το Bridewell Theatre, το Ωδείο Φίλιππος Νάκας, το Sofar Sounds, η Debut Opera, το Volterra Project και το Φεστιβάλ Marchland, όπου είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Alex Roth.

Πέρα από την ερμηνευτική και δισκογραφική του καριέρα, είναι αφοσιωμένος δάσκαλος με έδρα το Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου και επί του παρόντος είναι καθηγητής κιθάρας στο Riddlesdown Collegiate και στο Young Music Makers.

Ο Νίκος Μπαρουτσάκης ξεκίνησε τις σπουδές του στην κιθάρα ως έφηβος με τον Δημήτρη Παππά, με τον οποίο απέκτησε το Δίπλωμα Σολίστ. Συνέχισε τις σπουδές του στο Βασιλικό Ωδείο των Βρυξελλών στην τάξη της Αντιγόνης Γκόνη, από όπου αποφοίτησε με Bachelor και Master στη Μουσική. Το τελευταίο κεφάλαιο των σπουδών του ολοκληρώθηκε στο Royal College of Music στο Λονδίνο, ως RCM Award Holder, με την υποστήριξη του βραβείου Soirée d’Or, με την απόκτηση του Artist Diploma in Performance υπό την καθοδήγηση των καθηγητών Gary Ryan και Charles Ramirez.

Έχει παρακολουθήσει masterclasses με μερικούς από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του κόσμου, όπως οι Sergio Assad, Dušan Bogdanović, Zoran Dukić, Eliot Fisk, René Izquierdo, Timo Korhonen, Pablo Márquez, Elena Papandreou, Konrad Ragossnig, Raphaëlla Smits, and Gohar Vardanyan. Παίζει με κιθάρα κατασκευασμένη ειδικά για αυτόν από τον José Marín Plazuelo, στη Γρανάδα της Ισπανίας.

Το ρεσιτάλ θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών στη Ρήγα Φερραίου 7, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Ωδείου, τηλ. 2610 277740 ή στο site www.fe-odeiopatron.gr ή στο fb.

