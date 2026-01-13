Πάτρα: Αδειες ξανά οι πιάτσες – Γιατί απεργούν τα ταξί

Με παρόμοια αιτήματα με αυτά της απεργίας των αρχών του Δεκέμβρη πραγματοποιείται σήμερα νέα 24ωρη αποχή των οδηγών ταξί, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις πέντε το πρωί της Τετάρτης. Η προσπάθεια της κυβέρνησης για την καθολική μετατροπή των οχημάτων ταξί από συμβατικά σε ηλεκτροκίνητα βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες αντιδράσεις του κλάδου. Το αρχικό πλάνο ήθελε την μετάβαση να γίνεται υποχρεωτική από την Πρωτοχρονιά, όμως αυτό κατέστη προφανώς αδύνατο. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί ζητάει παράταση της υποχρεωτικής χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων μέχρι το 2035, το οποίο αποτελεί φλέγον ζήτημα, αλλά προσπαθεί και να πιέσει την κυβέρνηση να λάβει μέτρα απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό από πολυεθνικές εφαρμογές.

Η «Π» ζήτησε να ακούσει τη φωνή των οδηγών ταξί της πόλης μας και σας μεταφέρει τις απόψεις τους. «Δεν υπάρχουν υποδομές ακόμα για ηλεκτρικά ταξί» μας είπε ο Νίκος Ηλιόπουλος, στην πιάτσα της πλατείας Γεωργίου. «Εδώ στην Πάτρα, άντε να κάνουμε 100 χιλιόμετρα την ημέρα και δεν υπάρχουν σημεία φόρτισης. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, πού θα φορτίζουν τα ταξί, όπου επίσης υπάρχει θέμα;» συνέχισε, προσθέτοντας ότι από ιδιωτικές εταιρείες με βανάκια και πολυεθνικές εφαρμογές μεταφορών δεν απαιτεί ο νόμος χρήση ηλεκτροκίνητων, κάτι καταφανώς άδικο. Τόνισε, τέλος, ότι λόγω της πρόσφατης εισαγωγής στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων, είναι σχεδόν αναγκαστικό ένας ταξιτζής να πάρει καινούργιο όχημα και όχι μεταχειρισμένο, κάτι που αυξάνει δραματικά το κόστος της μετάβασης.

Η συνάδελφός του, Δήμητρα Θεοδωροπούλου, προσθέτει πως τα ηλεκτροκίνητα τα θεωρεί μια ανοησία. «Και τι να κάνω; Να γυρνώ στο σπίτι μου να φορτίζω;» σχολίασε, αναφορικά με τις ελλείψεις υποδομών. «Ενας ταξιτζής που σε ένα χρόνο βγαίνει στη σύνταξη, θα πρέπει να πάρει καινούργιο ηλεκτρικό ταξί και να δώσει λεφτά τα οποία δεν έχει;». Στο ίδιο κλίμα βρίσκονταν σχεδόν όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί με τους οποίους ήρθαμε σε επικοινωνία.

Ο κ. Χ. (που προτιμάει να μείνει ανώνυμος), ανέφερε το ίδιο πράγμα: αντί η κυβέρνηση να επιβάλλει μέτρα, καλό θα ήταν να φροντίσει να δώσει κίνητρα. Είχαμε την τύχη να μιλήσουμε και με έναν οδηγό (επίσης προτιμάει να διατηρήσει την ανωνυμία του), ο οποίος έχει ήδη κάνει την αλλαγή σε ηλεκτροκίνητο: «Κανονικά εγώ δεν θα έπρεπε να απεργώ». Οταν τον ρωτήσαμε αν τον υποχρεώνει η αλληλεγγύη απέναντι στους συναδέλφους του, μας απάντησε αινιγματικά: «Θες να το πεις αλληλεγγύη; Πες το όπως θες…».

