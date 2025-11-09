Πάτρα: «Αυτό που γεννιέται και πεθαίνει στο φως» στο θέατρο act

Το θέατρο act φιλοξενεί τη παράσταση «Αυτό που γεννιέται και πεθαίνει στο φως» με την νεανική επαγγελματική θεατρική ομάδα Volya. Το έργο θα ανέβει για δύο παραστάσεις την Παρασκευή 14/11 και το Σάββατο 15/11 στις 21.30.

Την παράσταση σκηνοθετεί η Πατρινή ηθοποιός και σκηνοθέτις Ζωή Ζιγαλού ενώ πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Παναγιώτης Σιγαλός, Γρηγόρης Πανταζής, Άγγελος Κούκος, Γεώργιος Ταλιάνης Ζαφειρόπουλος.

Λίγα λόγια για το έργο

Η παράσταση αποτελεί μια πρωτότυπη σκηνική σύνθεση θραυσμάτων από την Εαρινή Συμφωνία και τα Ερωτικά του ποιητή Γιάννη Ρίτσου, εστιάζοντας στην αναζήτηση του έρωτα, την απώλεια και την ανθρώπινη ανάγκη για σύνδεση.

Με οδηγό τη μουσικότητα του λόγου του ποιητή, τέσσερις ηθοποιοί εξερευνούν σκηνικά τη συναισθηματική έκφραση, την ευαισθησία και τα πρότυπα ανδρισμού, φωτίζοντας το πώς αυτά διαμορφώνουν τις ερωτικές και υπαρξιακές μας σχέσεις.

Λίγα λόγια για την ομάδα Volya Theater group

Volya σημαίνει ελεθερία τόσο στα ρωσικά όσο και στα ουκρανικά. Η επιλογή του δεν ήταν τυχαία. Έχοντας ως δάσκαλο μας τον Δημήτρη Ήμελλο – ο οποίος αφιέρωσε χρόνια στις ρωσικές θεατρικές μεθόδους μελέτης και επαίδευσης, θελήσαμε με τη λέξη Volya να τιμήσουμε εκείνον, τις ρίζες της διδασκαλίας του αλλά και την ελευθερία που μας δίδαξε να κυνηγάμε τόσο καλλιτεχνικά όσο και ανθρώπινα. Κάτι που πιστεύουμε οτι είναι συμαντικό να εκφράζει και η ομάδα μας μέσα στις κοινωνικοπολιτκές αλλαγές που ζούμε σαν γενιά. Η Volya είναι μια θεατρική ομάδα που δημιουργήθηκε από τους Παναγιώτη Σιγαλό, Γρηγόρη Πανταζή, Γεώργιος Ταλιανής-Ζαφειρόπουλος και Άγγελο Κούκο. Σπουδάσαμε και αποφοιτήσαμε μαζί από τη Δραματική Σχολή “Αρχή” της Νέλλης Καρρά, με υπεύθυνο έτους τον Δημήτρη Ήμελλο, το 2024.

Ταυτότητα παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Volya

Κείμενο: Γιάννης Ρίτσος

Σκηνοθεσία & Δραματουργία: Ζωή Σιγαλού

Βοηθός Σκηνοθέτη: Δήμητρα Ρούντη

Σχεδιασμός Αφίσας: Παναγιώτης Σιγαλός

Φωτογραφίες: Αλεξάνδρα Ρίμπα & Έλλη Ιατρού

Επικοινωνιολόγος : Άννα Γεωργίλη

Ερμηνεύουν: Παναγιώτης Σιγαλός, Γρηγόρης Πανταζής, Άγγελος

Κούκος, Γεώργιος Ταλιάνης Ζαφειρόπουλος

Info :

Παρασκευή 14/11 και το Σάββατο 15/11 στις 21.30

Στο Θέατρο Act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου, Πάτρα)

Διάρκεια: 60′ (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια: 13€ και 10€

Πληροφορίες-κρατήσεις: 2610272037 – 6936122263

Προαγορά εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ayto-pou-gennietai-kai-pethainei-sto-fos/

