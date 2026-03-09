Πάτρα – Αίγιο: Προφυλακίστηκε και ο τρίτος της συμμορίας που έκλεβε μοτοσικλέτες

Στη φυλακή οδηγούνται και τα τρία μέλη της συμμορίας που κατηγορούνται για σειρά κλοπών μοτοσικλετών στην Πάτρα και το Αίγιο, μετά τις απολογίες τους ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, προφυλακίστηκε και το τρίτο άτομο της ομάδας που είχε εξαρθρωθεί από τις αστυνομικές αρχές τις προηγούμενες ημέρες. Πρόκειται για έναν 17χρονο, ο οποίος αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Κασσαβέτειας στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ήδη κρατούμενος και ο δεύτερος 17χρονος που φέρεται να συμμετείχε στην ίδια εγκληματική δράση.

Το τρίτο μέλος της συμμορίας, ένας 20χρονος, έχει ήδη οδηγηθεί στις φυλακές Αυλώνα.

Πάτρα – Αίγιο: Έκλεβαν μοτοσικλέτες επί έναν μήνα – 16 κλοπές, τρεις συλλήψεις

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οι οποίοι κατάφεραν να εξαρθρώσουν την εγκληματική ομάδα που δρούσε το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα και στο Αίγιο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των τριών κατηγορουμένων – ενός ενήλικου και δύο ανηλίκων – σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάτρα και σε περιοχή της Αιγιαλείας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ συνελήφθησαν και οι μητέρες των δύο ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Η σύλληψη του ενός 17χρονου έγινε όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν ελέγχους για κλοπές δικύκλων τον εντόπισαν να κινείται με μοτοσικλέτα μαζί με ακόμη ένα άτομο. Στη θέα των αστυνομικών οι δύο νεαροί τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο λίγο αργότερα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη η μία μοτοσικλέτα, η οποία είχε δηλωθεί ως κλεμμένη.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να εντοπίσουν σε κοντινή απόσταση και να συλλάβουν τον 17χρονο οδηγό. Σε σωματικό έλεγχο που του έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του ένας μπαλτάς και ένα μαχαίρι.

Παράλληλα, έπειτα από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο Αίγιο τον 20χρονο κατηγορούμενο στην οικία του, ενώ ο δεύτερος 17χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι, μία σιδερογροθιά καθώς και ρουχισμός.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν διαπράξει συνολικά 16 κλοπές μοτοσικλετών το διάστημα από τις 2 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου 2026, τόσο στην Πάτρα όσο και στο Αίγιο.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε αγροτεμάχια στην Πάτρα και στο Αίγιο οκτώ κλεμμένες μοτοσικλέτες, οι οποίες κατασχέθηκαν και πρόκειται να αποδοθούν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

