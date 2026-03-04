Πάτρα – Αίγιο: Έκλεβαν μοτοσικλέτες επί έναν μήνα – 16 κλοπές, τρεις συλλήψεις

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν σε κλοπές μοτοσικλετών στην Πάτρα και στο Αίγιο προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα και σε περιοχή της Αιγιαλείας τρεις ημεδαποί – ένας ενήλικος και δύο 17χρονοι. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση (συμμορία), διακεκριμένες κλοπές και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα συνελήφθησαν και οι μητέρες των δύο ανηλίκων, κατηγορούμενες για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ο εντοπισμός των δραστών

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων για κλοπές δικύκλων. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών εντόπισαν χθες το πρωί έναν από τους 17χρονους μαζί με ακόμη ένα άτομο να κινούνται με δύο μοτοσικλέτες.

Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, τράπηκαν σε φυγή. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη και κατασχέθηκε η μία μοτοσικλέτα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών εντόπισαν σε κοντινή απόσταση τον 17χρονο οδηγό και τον συνέλαβαν. Κατά τον σωματικό έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ένας μπαλτάς και ένα μαχαίρι.

Συλλήψεις και στο Αίγιο

Στη συνέχεια, έπειτα από αναζητήσεις των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εντοπίστηκε στο Αίγιο ο ενήλικος κατηγορούμενος στην οικία του.

Την ίδια ώρα εντοπίστηκε και ο δεύτερος 17χρονος να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα και συνελήφθη. Από την έρευνα κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι, μία σιδερογροθιά καθώς και ρουχισμός.

Δεκάξι κλοπές σε έναν μήνα

Από την προανάκριση των αστυνομικών προέκυψε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν διαπράξει από τις 2 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου 2026 συνολικά 16 κλοπές μοτοσικλετών στην Πάτρα και στο Αίγιο.

Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν σε αγροτεμάχια στις δύο περιοχές οκτώ μοτοσικλέτες, οι οποίες κατασχέθηκαν και πρόκειται να επιστραφούν στους νόμιμους κατόχους τους.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

