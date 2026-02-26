Πάτρα: Αίτημα της ΠΑΣΠ για δωρεάν premium AI για όλους τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο

ΠΑΣΠ ΑΕΙ: «Το Πανεπιστήμιο Πατρών μπορεί να γίνει το πρώτο στην Ελλάδα με δωρεάν premium AI για όλους».

Πάτρα: Αίτημα της ΠΑΣΠ για δωρεάν premium AI για όλους τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο
26 Φεβ. 2026 9:59
Pelop News

Κατατέθηκε επίσημη πρόταση από την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας, μέσω επιστολής προς την Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών για την οργανωμένη και ισότιμη παροχή δωρεάν πρόσβασης σε premium εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI) σε όλους τους φοιτητές του Ιδρύματος, μέσω θεσμικής συμφωνίας του Πανεπιστημίου.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί ήδη βασικό εργαλείο μελέτης, έρευνας, ανάλυσης δεδομένων και συγγραφής σε διεθνές επίπεδο. Σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, η αξιοποίησή της έχει ενταχθεί οργανωμένα στη μαθησιακή διαδικασία, υπό σαφές πλαίσιο ορθής χρήσης και ακαδημαϊκής διαφάνειας.

Σήμερα, η πρόσβαση σε προηγμένα AI εργαλεία είναι στην πράξη συνδεδεμένη με το αν ο φοιτητής μπορεί να πληρώσει συνδρομή. Η πρόταση στοχεύει στο αυτονόητο: η πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία γνώσης να είναι δωρεάν και ισότιμη για όλους, όπως αρμόζει σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν αφορά μόνο τη διευκόλυνση των φοιτητών. Αφορά την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, τη σύνδεση των σπουδών με τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις και την ενίσχυση της ερευνητικής και επαγγελματικής τους ετοιμότητας. Παράλληλα, η οργανωμένη παροχή δωρεάν πρόσβασης δίνει στο Ίδρυμα τη δυνατότητα να θέσει ενιαίες κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες διαφάνειας, αποφεύγοντας φαινόμενα άναρχης ιδιωτικής χρήσης.

Η πρόταση περιλαμβάνει εφαρμογή σε τρεις Σχολές διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, ώστε να αξιολογηθεί η εκπαιδευτική της επίδραση και να διαμορφωθεί ένα τεκμηριωμένο πλαίσιο ενδεχόμενης επέκτασης.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ήδη επιδείξει ενδιαφέρον για την επιμόρφωση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να αποτελέσει το επόμενο βήμα, καθιστώντας το Ίδρυμα πρωτοπόρο πανελλαδικά στην οργανωμένη και υπεύθυνη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην ανώτατη εκπαίδευση, με δωρεάν πρόσβαση για όλους τους φοιτητές.

 

