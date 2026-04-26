Πάτρα: Ακινητοποιήθηκε τρένο στον Καστελλόκαμπο – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών

Τεχνικό πρόβλημα στη γραμμή Άγιος Ανδρέας – Ρίο – Μερικές καταργήσεις δρομολογίων

Πάτρα: Ακινητοποιήθηκε τρένο στον Καστελλόκαμπο – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών
26 Απρ. 2026 10:14
Pelop News

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο προαστιακό δίκτυο της Πάτρας, όταν αμαξοστοιχία της Hellenic Train ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Καστελλοκάμπου λόγω τεχνικού προβλήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:55, με το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο 14301 (Άγιος Ανδρέας – Ρίο) να παρουσιάζει βλάβη, τα αίτια της οποίας βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Αποβίβαση επιβατών και μεταφορά με λεωφορεία

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στον Σταθμό Καστελλοκάμπου και συνέχισαν το ταξίδι τους προς το Ρίο με λεωφορεία που διέθεσε η εταιρεία.

Η Hellenic Train προχώρησε άμεσα στην εφαρμογή εναλλακτικού σχεδίου μετακίνησης, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες χωρίς περαιτέρω ταλαιπωρία.

Η ανακοίνωση αναλυτικά:

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 14301 (Άγιος Ανδρέας – Ρίο) παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα στον Σταθμό Καστελλοκάμπου και ακινητοποιήθηκε στις 21:55.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν στον Σταθμό Καστελλοκάμπου και από εκεί συνέχισαν προς το Ρίο με λεωφορείο της Hellenic Train.

Λόγω του συμβάντος, πραγματοποιείται μερική κατάργηση των δρομολογίων 14302, 14303 και 14304 στο τμήμα Καστελλόκαμπος – Ρίο – Καστελλόκαμπος.

Ειδικότερα, για τα ανωτέρω δρομολόγια, η μετακίνηση των επιβατών στο τμήμα Καστελλόκαμπος – Ρίο – Καστελλόκαμπος θα πραγματοποιείται με λεωφορεία, ενώ στη συνέχεια θα γίνεται μετεπιβίβαση σε αμαξοστοιχίες για τη συνέχιση του ταξιδιού τους.

 

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25-26/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ