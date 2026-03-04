Πάτρα – Ανάπλαση ΑΣΟ: Ποια αθλήματα θα φιλοξενηθούν στον Πολυχώρο, πλάνο για Μουσείο Σταφίδας

Την έγκριση της τρίτης κατά σειρά παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Μετατροπή εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο», αρχικού προϋπολογισμού 7,9 εκατ. ευρώ, αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο της Πάτρας προχθές, κάνοντας δεκτό το αίτημα του αναδόχου για επιπλέον 12 μήνες, έως τις 30 Μαΐου 2027, με την σύμβαση του έργου να έχει υπογραφεί το 2022.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω σοβαρών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της σύμβασης και τα οποία, όπως τονίστηκε, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται καθυστερήσεις στη ροή χρηματοδότησης, που οδήγησαν σε διακοπή εργασιών για περίπου έναν μήνα, καθώς και η διαπίστωση απρόσμενα μεγάλης ποσότητας νερού στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τις εργασίες θεμελίωσης.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εργασιών που έχουν φτάσει στο 39%, διαπιστώθηκε σημαντική διαφοροποίηση του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού των κτιρίων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ σε σχέση με τα σχέδια της εγκεκριμένης στατικής μελέτης. Η εξέλιξη αυτή κατέστησε αναγκαία την τροποποίηση της μελέτης και την εκπόνηση νέας στατικής πρότασης ενίσχυσης, με συνέπεια επιπλέον χρόνο και αναμονή για τη διασφάλιση συμπληρωματικής χρηματοδότησης. Στον χρόνο που ζητείται προστίθεται και ο επιπλέον απαιτούμενος για νέες εργασίες που εντάχθηκαν στον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ).

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ
Ο αρμόδιος διευθυντής από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου, Δημήτρης Νικολάου, χαρακτήρισε την παράταση «αναγκαία», επισημαίνοντας ότι η νέα στατική μελέτη προέκυψε μετά τις ελλείψεις της αρχικής που διαπιστώθηκαν κατά την κατασκευή. Οπως ανέφερε, το έργο μεταβαίνει από το προηγούμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και βρίσκεται στη φάση των εγκρίσεων προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, πέραν των τεχνικών ζητημάτων, έχουν αποφασιστεί και νέες χρήσεις για το συγκρότημα, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αθλητικού κέντρου. Στην αρχική μελέτη υπήρχαν τμήματα χωρίς σαφείς χρήσεις, ωστόσο πλέον αποφασίστηκε να στεγαστούν αθλήματα που μέχρι σήμερα δεν διαθέτουν κατάλληλη στέγη. Οι διαφοροποιήσεις στα αρχιτεκτονικά και μηχανολογικά σχέδια κρίνονται αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, χωρίς να επιφέρουν αύξηση του προϋπολογισμού.

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Ερωτήματα για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα έθεσαν οι επικεφαλής παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Ο Πέτρος Ψωμάς, επικεφαλής της παράταξης «σπιράλ», ζήτησε διευκρινίσεις για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε σχετικά με τους συλλόγους που θα στεγαστούν, καθώς και για το οριστικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Ενώ επίσης, έκανε λόγο για «πρωτοφανή καθυστέρηση», υπενθυμίζοντας ότι από το 2020, όταν απομακρύνθηκαν οι καρναβαλιστές από τον χώρο, έχουν περάσει έξι χρόνια και η πρόοδος του έργου φθάνει περίπου στο 40%, ενώ – όπως υποστήριξε – έχει αυξηθεί σημαντικά και το κόστος.

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Αϊβαλής, επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι», ρώτησε ποιες διαφοροποιήσεις προέκυψαν από τη δεύτερη έως τη σημερινή, τρίτη παράταση.

Απαντώντας, ο Δημήτρης Νικολάου εξήγησε ότι για την υλοποίηση της νέας στατικής μελέτης απαιτήθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση, η οποία δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων λόγω έλλειψης διαθέσιμου προϋπολογισμού. Οπως ανέφερε, οι βασικές διαφορές προέκυψαν μετά τη δεύτερη παράταση, όταν διαπιστώθηκαν τα νέα τεχνικά δεδομένα.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος διευκρίνισε ότι οι χώροι δεν θα παραχωρηθούν απευθείας σε συλλόγους, αλλά θα δημιουργηθούν οκτώ προπονητήρια που θα αποδοθούν σε συγκεκριμένα αθλήματα. Σε δεύτερη φάση, σύλλογοι θα μπορούν να κάνουν χρήση των χώρων δωρεάν.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται κλειστό γήπεδο μπάσκετ/βόλεϊ και αναπτυξιακών ηλικιών χάντμπολ, προπονητήρια πινγκ πονγκ, τοξοβολίας κλειστού χώρου, μαχητικών αθλημάτων (πυγμαχία, ταεκβοντό, σούμο), γυμναστικής, σκοποβολής αεροβόλου όπλου, αναρρίχησης, καθώς και αίθουσα επιτραπέζιων αθλημάτων όπως σκάκι, στρατέγκο και μπριτζ. Ηδη οι Ενώσεις των αθλημάτων καταθέτουν προτάσεις για τη χωροθέτηση.

Στο θέμα παρενέβη και ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο χώρος δεν θα περιοριστεί μόνο σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά σχεδιάζεται και η δημιουργία μουσείου για τη Σταφίδα, σε συνεργασία με το Μουσείο Κουνινιώτη. Οπως ανέφερε, στόχος είναι να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη της ιστορικής χρήσης των αποθηκών ΑΣΟ και να αναδειχθεί η βιομηχανική κληρονομιά της περιοχής.

ΕΡΓΟ-ΤΟΠΟΣΗΜΟ
Παρά τις καθυστερήσεις, ο σχεδιασμός παραμένει φιλόδοξος: η αποκατάσταση και επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας του ιστορικού συγκροτήματος στις Ιτιές, η δημιουργία ενός πολυλειτουργικού τοπόσημου με πολιτιστικές, αθλητικές, εκθεσιακές και ψυχαγωγικές χρήσεις, καθώς και η ανάδειξη των παλαιών μηχανημάτων επεξεργασίας σταφίδας που διατηρούνται στο εσωτερικό.

