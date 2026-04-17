Πάτρα: Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στο Παυλόκαστρο – Χωματερή «πολιορκεί» τον οικισμό

Η εικόνα που συναντά κανείς στο Παυλόκαστρο παραπέμπει σε μια εστία διαρκούς περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Οι κάτοικοι μιλούν για ένα πρόβλημα που όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά χρόνο με τον χρόνο γίνεται πιο έντονο.

17 Απρ. 2026 13:00
Η κατάσταση που διαπιστώνει κανείς στο Παυλόκαστρο είναι τραγική: Σε συγκεκριμένα σημεία πάνω στο δρόμο και μέσα στο δάσος, η εικόνα παραπέμπει σε έναν ανεπίσημο και πλήρως ανεξέλεγκτο σκουπιδότοπο.

Συσσωρευμένα απορρίμματα κάθε είδους, μπάζα από εργασίες που δεν καταλήγουν ποτέ σε οργανωμένη διαχείριση, σακούλες σκισμένες από τον αέρα και διασκορπισμένες σε μεγάλη ακτίνα, αλλά και υπολείμματα που δείχνουν ότι η κατάσταση δεν είναι ούτε πρόσφατη ούτε συγκυριακή. Αντίθετα, όλα μαρτυρούν διάρκεια, επανάληψη και μια σταδιακή αλλά σταθερή επιδείνωση.

Η πρώτη αίσθηση που κυριαρχεί πριν ακόμη φανεί πλήρως το τοπίο είναι η δυσοσμία. Ενα βαρύ, επίμονο άρωμα αποσύνθεσης που γίνεται πιο έντονο όσο πλησιάζει κανείς στα σημεία συσσώρευσης. Σε ορισμένα σημεία, η γη έχει σχεδόν εξαφανιστεί κάτω από αλλεπάλληλα στρώματα απορριμμάτων, ενώ η φυσική βλάστηση δείχνει να έχει υποχωρήσει, να έχει περιοριστεί ή ακόμη και να έχει νεκρωθεί σε ζώνες που έχουν μετατραπεί ουσιαστικά σε ανεπίσημες χωματερές.

Ανεξέλεγκτη η κατάσταση, κραυγαλαία η παρανομία

Η περιοχή δείχνει να δέχεται διαρκώς νέα φορτία απορριμμάτων, σαν ένας άτυπος «αποδέκτης» όπου κάθε μορφή ανεπιθύμητου υλικού καταλήγει χωρίς έλεγχο ή συνέπειες.

Η χωματερή αυτή δεν είναι στατική. Αντίθετα, παρουσιάζει μια σχεδόν οργανική επέκταση, απλώνοντας τα όριά της πέρα από τα αρχικά σημεία απόθεσης. Νεότερα στρώματα σκουπιδιών εντοπίζονται δίπλα ή πάνω σε παλαιότερα, δημιουργώντας ένα ανομοιογενές μωσαϊκό εγκατάλειψης, το οποίο χρόνο με τον χρόνο πυκνώνει και αλλοιώνει όλο και περισσότερο το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον γύρω από τον οικισμό.

Τόνοι σκουπιδιών συνθέτουν την παράνομη χωματερή στο Παυλόκαστρο, που αποτελεί πυροδοτημένη υγειονομική βόμβα

Σε αυτή την εικόνα προστίθενται και τα ίχνη ανθρώπινης παρέμβασης χωρίς σχέδιο: μπάζα από μικρές ή μεγαλύτερες εργασίες, έπιπλα που έχουν εγκαταλειφθεί, πλαστικά και ογκώδη αντικείμενα που δεν μεταφέρονται ποτέ σε οργανωμένα σημεία διαχείρισης. Ολα μαζί συνθέτουν ένα τοπίο που δεν δείχνει απλώς παραμελημένο, αλλά συστηματικά εγκαταλελειμμένο.

Οι κάτοικοι έχουν απογοητευθεί, καθώς η χωματερή διαρκώς μεγαλώνει από ασυνείδητους

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» μια κατάσταση που, όπως λένε, «χειροτερεύει με τον χρόνο». Αναφέρουν ότι κατά διαστήματα έχουν γίνει επισημάνσεις και αναφορές προς αρμόδιους φορείς, όμως το πρόβλημα είτε επανέρχεται είτε παραμένει ουσιαστικά άλυτο.

O,τι θέλει πετάει ο καθένας, ακόμα και… παλιά έπιπλα

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην αισθητική υποβάθμιση, ενώ εγείρονται και ζητήματα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Τους θερμούς μήνες, το πρόβλημα εντείνεται, καθώς οι οσμές γίνονται πιο έντονες, ενώ η παρουσία εντόμων, τρωκτικών και άλλων φορέων ρύπανσης καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο επιβαρυμένη.

