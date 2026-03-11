Πάτρα: Ανήλικος μαθητής ξυλοκόπησε 15χρονο για ένα νεράντζι! Συνελήφθη μαζί με τον πατέρα του

Στην Πάτρα στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 15χρονος μαθητής, καθώς έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από έτερο ανήλικο μαθητή, για συμβάν που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκδρομής στην Αχαϊκή πρωτεύουσα.

Συγκεκριμένα ο μαθητής Λυκείου, προσέγγισε απειλητικά τον 15χρονο και άρχισε να τον χτυπά με μπουνιές στο πρόσωπο, ενώ βρισκόταν κοντά στο σχολείο του. Στη συνέχεια ο δράστης της επίθεσης επιβιβάστηκε σε μηχανάκι και τράπηκε σε φυγή.

Ακολούθως εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν την Αστυνομία κι ο ανήλικος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο ενώ οι Αρχές συνέλαβαν τον μαθητή και τον πατέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες αιτία της επίθεσης αποτέλεσε ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Τότε ομάδα ανηλίκων έπαιζε με νεράντζια και ένα εξ αυτών χτύπησε την αδελφή του δράστη. Λέγεται ότι κοπέλα κρατούσε ένα κινητό, το οποίο της έπεσε από τα χέρια και υπέστη φθορές κι έτσι ο νταής ανήλικος αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του, ξυλοκοπώντας τον 15χρονο.

Πλέον βάρος του μαθητή Λυκείου σχηματίσθηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ συνελήφθη ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

