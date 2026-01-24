Πάτρα: Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή – Τι ισχύει για ωράρια και προσφορές

Σε ρυθμούς εκπτώσεων κινείται και η αγορά της Πάτρας, με τα εμπορικά καταστήματα να λειτουργούν και αύριο, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο του προαιρετικού κυριακάτικου ανοίγματος. Το προτεινόμενο ωράριο για τα καταστήματα είναι από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα καταστήματα σε εμπορικά κέντρα αναμένεται να λειτουργήσουν έως τις 20:00.

Τι θα ισχύσει για τα σούπερ μάρκετ

Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή, ωστόσο θα υπάρξουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένα καταστήματα και αλυσίδες. Ειδικότερα, ανοιχτά αναμένεται να είναι ορισμένα καταστήματα τύπου Shop & Go, συγκεκριμένα καταστήματα σε εμπορικά πάρκα ή αεροδρόμια, καθώς και επιλεγμένα καταστήματα μεγάλων αλυσίδων, με το ωράριο να διαφοροποιείται ανά περιοχή. Οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται από τις επίσημες ιστοσελίδες των αλυσίδων για το αν λειτουργεί το κατάστημα που τους ενδιαφέρει.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές στις εκπτώσεις

Στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει βασικούς κανόνες που πρέπει να τηρούνται από τα καταστήματα και να γνωρίζουν οι πολίτες. Οι εκπτώσεις πρέπει να συνοδεύονται από σαφή αναγραφή της αρχικής και της νέας μειωμένης τιμής, καθώς και της μονάδας μέτρησης για κάθε προϊόν.

Η προγενέστερη τιμή που χρησιμοποιείται ως βάση για τη μείωση πρέπει να είναι η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών, ενώ για προϊόντα που κυκλοφορούν λιγότερο από 30 ημέρες, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών. Παράλληλα, επιτρέπεται η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης, εφόσον είναι σαφές και ακριβές.

Εκπτώσεις και ποσοστά

Εφόσον μειωμένες τιμές εφαρμόζονται σε περισσότερα από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, θα πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης ή το εύρος του («από …% έως …%»). Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να διευκρινίζεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη.

Έλεγχοι και πρόστιμα

Σε περιπτώσεις παραπλανητικών εκπτώσεων ή ανακριβών ανακοινώσεων για τιμές και ποσοστά, προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης και κατ’ ελάχιστον τις 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο μπορεί να διπλασιαστεί και να φτάσει έως το 4% του κύκλου εργασιών.

