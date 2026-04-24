Πάτρα: Αντιδράσεις για το mud plant στο λιμάνι μετά την αποκάλυψη της «Π» – Ανησυχία και προβληματισμοί για την μονάδα μιγμάτων γεωτρήσεων

Η αποκάλυψη της «Π» για την εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης κι επεξεργασίας μιγμάτων γεωτρήσεων (mud plant) σε νότιο και βόρειο λιμάνι της Πάτρας, με βάση το εγκεκριμμένο Master Plan, προκάλεσε αντιδράσεις.

Και παρότι οι τοποθετήσεις της δημοτικής αρχής, αντιπολίτευσης και οικονομοτεχνικού κόσμου εκδήλωσαν διαφορετικά επίπεδα προβληματισμών (ανάλογα και με την πολιτική-αυτοδιοικητική οπτική της κάθε πλευράς), εντούτοις αποτυπώνουν ενστάσεις κι ανησυχίες για την εξέλιξη και παρά τις διαβεβαιώσεις του διευθύνοντα συμβούλου του ΟΛΠΑ Παναγιώτη Αναστασόπουλου ότι η πρόβλεψη για το βόρειο (παλαιό) λιμάνι έχει καθαρά επικουρικό χαρακτήρα κι αφορά μόνο ενδεχόμενη χρήση έκτακτης ανάγκης.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Το master plan των γεωτρήσεων για νότιο και βόρειο λιμάνι – Τα μίγματα στην αυλή μας;

Οι προβληματισμοί καταγράφηκαν χθες στον Peloponnisos FM 103,9, με τον αντιδήμαρχο Εργων Παναγιώτη Μελά να είναι ιδιαίτερα αιχμηρός, τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο Κώστα Σβόλη να διατυπώνει τις ενστάσεις του, τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» Βασίλη Αϊβαλή να τάσσεται κατά της λειτουργίας «mud plant» στο Λιμάνι, τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξής «Σπιράλ» Πέτρο Ψωμά να αναμένει ενημέρωση από ΟΛΠΑ και ειδικούς, καταγγέλοντας, ταυτόχρονα, τη δημοτική αρχή για «ιδεοληψίες» και τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Γιώργο Παππά να στέκεται στην ανάγκη μέτρων ασφαλείας και περιβαλλοντικών μελετών.

Διαβάστε επίσης: Σφοδρή κριτική της Δημοτικής Αρχής για το Master Plan του λιμένα της Πάτρας

Διαβάστε επίσης: «Πράσινο φως» για το Master Plan του Λιμένα Πατρών – Κικίλιας: «Ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω ανάπτυξη»

Παναγιώτης Μελάς: «Τα έφτιαξαν να τα κοιτάνε;»

«Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Στο τέλος πάντα κυριαρχεί η αλήθεια. Αποκαλύφθηκαν οι προθέσεις τους. Συζητούν όχι για τα συμφέροντα και τις ανάγκες του πατραϊκού λαού, αλλά για λογαριασμό των δανειστών, για τις μεγάλες επιχιερήσεις και για το πως θα εξυπηρετήσουν αυτούς που κατέχουν τον πλούτο.

Σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση για τα μίγματα, μας έλεγαν τόσο καιρό ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη για το παλαιό λιμάνι και ότι η χρήση θα γίνει μόνο σε έκτακτη ανάγκη. Ποιος καθορίζει, όμως, την έκτακτη ανάγκη; Εμείς λέμε όχι σε μία τέτοια εγκατάσταση στην αυλή μας. Ο χώρος ανήκει στον λαό της Πάτρας και κάποιοι σηκώνουν επικίνδυνα τείχη στην παραλία μας. Βλέπουμε ότι τα έχουν υπολογίσει όλα, συντελεστές δόμησης, ύψος κτιρίων κ.λπ.

Οι ευθύνες για όλα αυτά είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή θα έφτιαχναν τέτοιες εγκαταστάσεις μόνο για να τις κοιτάνε; Εμείς θα θέσουμε το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα βρουν μία ολόκληρη πόλη απέναντι στα σχέδιά τους. Το ίδιο ισχύει και για το τρένο. Ζητήσαμε να δούμε τη μελέτη για το επίμαχο κομμάτι της γραμμής και ο Κυρανάκης αρνήθηκε. Οι πατρινοί δεν θα χωριστούν στα δύο, σε βόρειους και νότιους».

Κώστας Σβόλης: «Κρουαζιέρα και μίγματα;»

«Ανεξάρτητα από τη στείρα κι εμμονική άρνηση της δημοτικής αρχής να δημιουργηθούν υποδομές τουρισμού στο λιμάνι της Πάτρας, κακώς ένα κομμάτι του λιμανιού δεν ανήκει στον Δήμο Πατρέων. Ο,τι πατάμε, πρέπει να είναι και δικό μας διοικητικά. Σε αυτό, όμως, που ανήκει σε άλλους νομικά και τυπικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, πέρα από το να προτείνουμε και να συνδιαμορφώνουμε.

Η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης κι επεξεργασίας μιγμάτων γεωτρήσεων είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Εδώ ξεκινάει μία άλλη κουβέντα. Καταρχήν, αν είμαστε υπέρ ή κατά των εξορύξεων. Με απλά λόγια: Καλώς ή κακώς το κράτος μας κάνει εξορύξεις στο Ιόνιο; Η δημοτική αρχή είναι απέναντι σε όλα αυτά. Εδώ στο δημοτικό συμβούλιο εμφανίστηκε να μη θέλει Patriot στην Κάρπαθο και F-16 στην Κύπρο.

Επιβάλλεται, παράλληλα, να είμαστε σίγουροι και να αποσαφηνιστεί από τους ειδικούς αν αυτή η μονάδα σημαίνει μόνο αισθητική όχληση ή κάτι χειρότερο. Σημαίνει περιβαλλοντική ρύπανση; Επιβαρύνει τη δημόσια υγεία; Επίσης, αν έχεις στη μία προβλήτα κρουαζιέρα και στη διπλανή μίγματα, δεν είναι -το λιγότερο- τόσο κομψό και όμορφο. Η δική μου γνώμη είναι ότι τελικά αν όντως πρέπει να υπάρξει μία τέτοια προβλήτα, να υπάρξει στο νότιο κι όχι στο βόρειο λιμάνι. Τα τεχνικά θέματα θα μας τα πουν οι ειδικοί».

Βασίλης Αϊβαλής: «Καμία εγκατάσταση»

«Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η ντροπή που συμβαίνει στην πόλη. Θεσμοί και φορείς της Πάτρας να μην μπορούν να συνεννοηθούν ούτε για τα βασικά. Είναι κατανοητό ανάμεσά τους να υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις ακόμη και να εξυπηρετούν διαφορετικούς στόχους ο καθένας, υπερασπιζόμενος τα συμφέροντά του ή τα συμφέροντα των ομάδων που εκπροσωπούν. Είναι, όμως, απαράδεκτο να μην μπορούν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και σε πνεύμα συνεργασίας να μπορούν να συνεννοηθούν τουλάχιστον στα βασικά, βρίσκοντας εκείνες τις χρυσές τομές στα προβλήματα, έτσι ώστε να βοηθήσουν την περιοχή να προχωρήσει μπροστά.

Ομοίως απαράδεκτο είναι φορείς των οποίων η διοίκηση δεν εκλέγεται από τους πολίτες, αλλά είναι διορισμένη -και σχεδόν πάντα μεταβάλλεται επιβαλλόμενη από την εκάστοτε κυβέρνηση- να αποφασίζει για θέματα που επηρεάζουν τη ζωή και την καθημερινότητα του συνόλου της περιοχής, και μάλιστα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου τη βούληση του λαού, πολλώ δε μάλλον όταν η βούληση αυτή εκφράζεται με ομόφωνες αποφάσεις των ανώτατων θεσμικών οργάνων.

Ο λαός την Πάτρας μέσω του δημοτικού συμβουλίου έχει αποφασίσει ομόφωνα ελεύθερη πρόσβαση στο παραθαλάσσιο μέτωπο του παλαιού λιμανιού. Απόδοση του εναπομείναντος τμήματος του παλαιού λιμανιού που δεν έχει ακόμη αποδοθεί στους Πατρινούς. Καμία εγκατάσταση ή πρόβλεψη εγκατάστασης μονάδων αποθήκευσης και επεξεργασίας μιγμάτων γεωτρήσεων στο παλαιό λιμάνι της Πάτρας».

Πέτρος Ψωμάς: «Καθόμαστε και συζητάμε»

«Ως δημοτική παράταξη έχουμε επαφή με όλους τους θεσμούς της Πάτρας, όπως είναι ο ΟΛΠΑ. Και μέσα από αυτήν την επαφή καταθέτουμε τους προβληματισμούς μας, τις ενστάσεις μας, συζητάμε κι ενημερωνόμαστε. Πάντα υπάρχει εμπιστοσύνη, αλλά πάντα θα τίθενται στο τραπέζι και οι προβληματισμοί, όπως σε αυτήν την περίπτωση. Οσες φορές καθίσαμε και συζητήσαμε, ρωτήσαμε και πήραμε απαντήσεις κι αυτό θα κάνουμε και τώρα και στο μέλλον.

Ενας έλεγχος και μια κριτική δεν είναι κακό. Οι άνθρωποι είναι για να διορθώνουν παραλείψεις, λάθη και δυσλειτουργίες. Από την άλλη, όμως, ο δήμαρχος δεν έχει καμία επικοινωνία με τον ΟΛΠΑ, ούτε και με τους άλλους θεσμούς, π.χ. για το τρένο. Και για το λιμάνι θέλει να πετύχει το ίδιο, να μην προχωρήσει τίποτα καλό. Στα μεγάλα, στα σύγχρονα και στα εμβληματικά έργα, ο δήμαρχος μας θυμίζει το πόσο αναχρονιστικός είναι. Δεν παρουσιάζει καμία αντιπρόταση, παρά μόνο ένα ιδεοληπτικό παραλήρημα για το κομμάτι που ανήκει στον ΟΛΠΑ. Τι έχει κάνει, όμως, η δημοτική αρχή για το τμήμα που ανήκει στον Δήμο Πατρέων; Το να μιλάει με φθόνο για κάποιους που δεν κατονομάζει είναι εύκολο».

Γιώργος Παππάς: «Μέτρα ασφαλείας»

«Καταρχάς, ως πόλη επιβάλλεται να εκμεταλλευόμαστε όλες τις δυνατότητές μας για να εξελιχθούμε, καθώς έχουμε μείνει πίσω στην προσφορά μας στο ΑΕΠ. Σε ό,τι αφορά το Master Plan, αυτό διαμορφώθηκε κεντρικά από το υπουργείο και τον ΟΛΠΑ και δεν συμμετείχαμε ως φορείς στη διαβούλευση. Φαίνεται ότι το λιμάνι μετατρέπεται σε κόμβο μεταφορών κι ενέργειας, παίρνει τον χαρακτηρισμό ”πράσινο” κι ενσωματώνει και το τρένο, ωστόσο αυτά ήθελαν διαβούλευση και με τα επιμελητήρια και με τους φορείς. Εμείς θέλουμε ανοικτό θαλάσσιο μέτωπο, οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα.

Οταν συνεδριάσουμε ως ΔΣ στο Οικονομικό Επιμελητήριο θα σχηματίσουμε στην τελική μας άποψη, όμως επιβάλλεται και μέτρα ασφάλειας να λαμβάνονται και τα έσοδα του λιμανιού να τα δει η πόλη και όχι μόνο ο ΟΛΠΑ.

Μία τέτοια συζήτηση δεν θέλει ούτε εμμονές και αντιδράσεις, ούτε… ”αυτό θα γίνει κι αν θέλετε”. Απαιτούνται επενδύσεις κι εγκαταστάσεις που θα εγγυώνται την ασφάλεια των πολιτών, καθώς επίσης και περιβαλλοντικές μελέτες. Ο επισκέπτης της Πάτρας δεν θέλει μόνο υγροποιημένο αέριο, θέλει να δει και την ομορφιά της παράκτιας ζώνης. Γι΄ αυτό, λοιπόν, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου κι επιβάλλεται να συζητήσουμε όλους και κυρίως με τους ειδικούς».

