Πάτρα: Απάτες με υπογραφή… πρώην αρχηγού της ΕΛΑΣ – Γιατί παραμένουν ανεξιχνίαστες οι υποθέσεις

Δεν ορρωδούν προ ουδενός οι ηλεκτρονικοί απατεώνες. Ακόμα και με «χοντροκομμένους» τρόπους, προσπαθούν να παραπλανήσουν τα θύματά τους. Είτε παραποιώντας την επωνυμία φορέων, στο όνομα των οποίων αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα σε ανυποψίαστους πολίτες, είτε χρησιμοποιώντας επώνυμες υπογραφές προσώπων, τα οποία όμως έχουν… συνταξιοδοτηθεί. Ή και τα δύο μαζί.

Παρά ταύτα βρίσκουν θύματα, διότι πολύ απλά κάποιοι ζουν μέσα στην άγνοια και την αφέλεια. Τις τελευταίες ημέρες έχει αποσταλεί ένα τέτοιο μήνυμα σε κατοίκους της Πάτρας και περιοχής, το οποίο έχει περιέλθει σε γνώση της Ασφάλειας.

…ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΑΣ

Ενα μήνυμα, το οποίο από την πρώτη του λέξη «βγάζει μάτια», καθώς αποκαλείται η Αστυνομία … Εθνική και όχι Ελληνική, όπως είναι το σωστό. Κατά τ’ άλλα πληροφορεί… η Εθνική Αστυνομία τον παραλήπτη ότι «του αποστέλλει την παρούσα επιστολή κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε εναντίον του».

Δεν έχει νόημα να αναφερθούμε στο πλήρες περιεχόμενο της επιστολής. Υπογραμμίζουμε, απλώς ότι ενημερώνεται ο παραλήπτης πως δήθεν είναι ύποπτος ή έχει διαπράξει ή επιχείρησε να διαπράξει αδικήματα της παιδικής πορνογραφίας, παιδεραστίας, κυβερνοπορνογραφίας κ.ο.κ.

ΑΦΕΛΕΙΣ

Οι απατεώνες ποντάρουν φυσικά στην ταραχή των αφελών από ένα τέτοιο περιεχόμενο. Και πράγματι, όπως πληροφορούμεθα, υπήρξαν παραλήπτες που «τσίμπησαν» και έκαναν το λάθος να απαντήσουν, δημοσιοποιώντας τα προσωπικά τους δεδομένα. Κι όλα τούτα για να μην φθάσουν τα καταγγελλόμενα σε βάρος τους, στον… γενικό εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τζαβέλλα και εκδώσει ο τελευταίος ένταλμα σύλληψης και εγγραφεί το όνομά τους στο Εθνικό Μητρώο Σεξουαλικών Παραβατών.

Ο ΚΩΝ. ΣΚΟΥΜΑΣ

Οπως γίνεται αντιληπτό πρόκειται για απίστευτες αιτιάσεις που ξεπερνάνε κάθε φαντασία. Φαίνεται η απάτη από χιλιόμετρα μακριά, μόνο που δεν μπορούν να την δουν άτομα κυρίως της τρίτης ηλικίας και οι… αγαθοί της κοινωνίας μας. Ολοι αυτοί που διαβάζουν να υπογράφεται η επιστολή από τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνο Σκούμα και να την λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Ο άνθρωπος όμως έπαψε να είναι αρχηγός το 2023, γιατί εκείνη την χρονιά αποστρατεύτηκε.

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Τα ηλεκτρονικά ίχνη των άγνωστων αποστολέων είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν. Αλλά κι όταν κάποιες φορές συμβαίνει κάτι τέτοιο, οι απατεώνες έχουν ήδη προλάβει να εξαπατήσουν αρκετούς ανυποψίαστους και αφελείς πολίτες. Γι’ αυτό συστήνεται από την Ασφάλεια Πάτρας να μην ανταποκρίνονται οι παραλήπτες τέτοιων μηνυμάτων, στα ζητούμενα των άγνωστων αποστολέων. Από τις τοπικές διωκτικές αρχές τονίζεται με ανησυχία πως τους τελευταίους μήνες είναι κατά πολύ αυξημένα τα κρούσματα ηλεκτρονικής απάτης στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.

ΑΝΕΞΙΧΝΙΑΣΤΕΣ

Καθημερινά καταγράφονται καταγγελίες, που προέρχονται από θύματα ή άτομα που ευτυχώς αντιλήφθηκαν την απόπειρα εξαπάτησης τους και την κατήγγειλαν στην Αστυνομία. Δυστυχώς όμως, οι περισσότερες περιπτώσεις παραμένουν ανεξιχνίαστες και ομολογείται ότι το ηλεκτρονικό έγκλημα είναι πιο μπροστά από τους διώκτες του. Αυτός είναι και ο λόγος, που η ΕΛΑΣ αποδίδει τεράστια σημασία στην ενημέρωση και την πρόληψη, προκειμένου να μετριασθεί ο αριθμός των εξαπατημένων πολιτών….

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



