Πάτρα: Απεργιακό κάλεσμα του Σωματείου «Ιπποκράτης» για τα Τέμπη – Συγκέντρωση στις 28 Φεβρουαρίου

Κάλεσμα συμμετοχής στην απεργιακή κινητοποίηση που διοργανώνεται στην Πάτρα με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών απευθύνει το Σωματείο «Ιπποκράτης». Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στις 11:00 το πρωί, στην πλατεία Γεωργίου.

Στην ανακοίνωσή του, το Σωματείο επισημαίνει ότι τρία χρόνια μετά το δυστύχημα παραμένει ζωντανό το αίτημα για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, χωρίς συγκάλυψη, καθώς και για απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών. Υπογραμμίζει ότι η παρουσία εργαζομένων, νεολαίας και κοινωνίας στις κινητοποιήσεις αποτελεί ένδειξη πως η μνήμη των θυμάτων και η διεκδίκηση δικαιοσύνης παραμένουν ενεργές.

Παράλληλα, η ανακοίνωση συνδέει την τραγωδία με ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας σε εργασιακούς χώρους και υποδομές, αναφερόμενη σε εργατικά ατυχήματα, περιστατικά κινδύνου σε δημόσιες δομές και συνθήκες εργασίας που –όπως τονίζεται– επιβαρύνουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Το Σωματείο θέτει ως βασικό αίτημα την ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές, στους χώρους εργασίας και στις δημόσιες υποδομές, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, καλεί τα μέλη του και τους πολίτες να συμμετάσχουν οργανωμένα στη συγκέντρωση, διεκδικώντας δικαιοσύνη και αποτροπή αντίστοιχων τραγωδιών στο μέλλον.

