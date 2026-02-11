Πάτρα: Απεβίωσε ο Αλέξανδρος Δημόπουλος

Ο Αλέξανδρος Πλάτων Δέλτα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Πάτρα: Απεβίωσε ο Αλέξανδρος Δημόπουλος
11 Φεβ. 2026 9:53
Pelop News

Ποιητής, πεζογράφος, δοκιμιογράφος και κριτικός της πολιτιστικής, κοινωνικής και πολιτικής έκφρασης, ο Αλέξανδρος Δημόπουλος έφυγε αθόρυβα, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και όσους τον γνώρισαν και συναγελάστηκαν μαζί του.

Ο Αλέξανδρος Πλάτων Δέλτα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Καταγόταν από τη Χώρα Γορτυνίας και κατοικούσε στην Πάτρα. Είχε κατάστημα με έτοιμα ενδύματα στην οδό Κορίνθου.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:12 Στην Πάτρα ο Ανδρέας Ξανθός για το “Κόκκινο Νήμα”: Παρουσίαση βιβλίου με επίκεντρο υγεία, κοινωνία και πολιτική
13:12 Telegram: Ρωσικό δικαστήριο της επέβαλε πρόστιμο ύψους 11 εκατομμυρίων ρουβλιών!
13:09 Ενοίκια σε άνοδο, εισοδήματα πίσω: Η στεγαστική πίεση δοκιμάζει νοικοκυριά και οικονομία
13:04 «Φέρεται σαν μωρό και ξεχνάει ακόμα και πού είναι η τουαλέτα», η Αλεξία Έβερτ περιέγραψε την περιπέτεια του συζύγου της, ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει στο τέλος Φεβρουαρίου η πλατφόρμα για αιτήσεις – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι
13:00 Αχαΐα: Σχεδιασμός στεγαστικής πολιτικής 2025-2026 – Δεύτερη ευκαιρία για κτίρια, αφορμή για αστική αναγέννηση
12:53 «Πάντα με ενδιέφεραν περισσότερο οι ουλές και η ζωή που κουβαλούν οι άνθρωποι», συγκλονιστική η Αντζελίνα Τζολί για τη διπλή μαστεκτομή, ΒΙΝΤΕΟ
12:46 Μηνύματα από Ερντογάν πριν το τετ α τετ με Μητσοτάκη στην Άγκυρα: «Θέλουμε ειρήνη και ανάπτυξη για εμάς και τους γείτονές μας»
12:44 Ιράν: Δεν θέλουμε πυρηνικά όπλα, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο
12:35 Νέα δεδομένα στην υπόθεση κατασκοπείας: Ζήτησε ο σμήναρχος την προφυλάκισή του, φοβάται για τη ζωή του;
12:31 Η Γενετική στο προσκήνιο στην Πάτρα: Μαθητές και επιστήμονες στην υβριδική ημερίδα του Αρσακείου για το CRISPR Cas9
12:27 «Ουρές» στην Πάτρα: Ο Γιάννης Πάσχος παρουσιάζει το νέο βιβλίο του στο Nouveau
12:20 Πέθανε ο σπουδαίος επιχειρηματίας Γιάννης Τρίκαρδος, πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου
12:20 Ηλεία: Λουκέτο στα ΕΛΤΑ Λεχαινών μετά από 160 χρόνια λειτουργίας
12:16 Δένδιας για Άμυνα και γεωπολιτική: «Η Ατζέντα 2030 και η “Ασπίδα του Αχιλλέα” απάντηση στις νέες προκλήσεις»
12:10 Ενίσχυση στην περιφέρεια για τον Προμηθέα με Αμερικανό σκόρερ
12:08 Στέφανος Παπαδόπουλος: Αντιδράσεις για αφίσα live στην Κύπρο μετά την καταγγελία κατά Μαζωνάκη
12:04 Final Four της Euroleague: Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από 5 λεπτά!
12:00 Νέα εποχή στο στρατόπεδο «Ανδρέας Μουζάκης»: Η Πάτρα υποδέχεται πάλι νεοσύλλεκτους
11:56 Πρέβεζα: Στο έλεος της κακοκαιρίας με κατολισθήσεις και πλημμύρες, στον «αέρα» ολόκληρο κατάστημα λόγω διάβρωσης του εδάφους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ