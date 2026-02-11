Πάτρα: Απεβίωσε ο Αλέξανδρος Δημόπουλος
Ο Αλέξανδρος Πλάτων Δέλτα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.
Ποιητής, πεζογράφος, δοκιμιογράφος και κριτικός της πολιτιστικής, κοινωνικής και πολιτικής έκφρασης, ο Αλέξανδρος Δημόπουλος έφυγε αθόρυβα, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και όσους τον γνώρισαν και συναγελάστηκαν μαζί του.
Καταγόταν από τη Χώρα Γορτυνίας και κατοικούσε στην Πάτρα. Είχε κατάστημα με έτοιμα ενδύματα στην οδό Κορίνθου.
