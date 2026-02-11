Πάτρα: Απεβίωσε ο Αλέξανδρος Δημόπουλος

Ποιητής, πεζογράφος, δοκιμιογράφος και κριτικός της πολιτιστικής, κοινωνικής και πολιτικής έκφρασης, ο Αλέξανδρος Δημόπουλος έφυγε αθόρυβα, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και όσους τον γνώρισαν και συναγελάστηκαν μαζί του.

Ο Αλέξανδρος Πλάτων Δέλτα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Καταγόταν από τη Χώρα Γορτυνίας και κατοικούσε στην Πάτρα. Είχε κατάστημα με έτοιμα ενδύματα στην οδό Κορίνθου.

