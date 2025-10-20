Πάτρα: Απεβίωσε ο Αλκιβιάδη Μποδιώτης

Πένθος για την οικογένεια του στελέχους του ΚΚΕ Αχαΐας, Γιώργου Μποδιώτη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Αλκιβιάδης.

Η Τομεακή Επιτροπή Αχαΐας του ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή της «εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στο σύντροφο Γιώργο Μποδιώτη, μέλος της ΤΕ Αχαΐας, την οικογένεια και όλους τους οικείους του, για το θάνατο του πατέρα του Αλκιβιάδη».

