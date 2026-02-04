Πάτρα: Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρωμένων με συμμετοχή 14 παραδοσιακών ομάδων

Η Πάτρα φέρνει στο προσκήνιο την παράδοση, τα αποκριάτικα έθιμα και τις ρίζες της λαϊκής γιορτής. Η ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας διοργανώνει την 1η Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρωμένων, το προσεχές Σάββατο, μια ολοήμερη γιορτή που απλώνεται στο κέντρο και στις γειτονιές της πόλης.

Στη μεγάλη αυτή συνάντηση συμμετέχουν 14 παραδοσιακές ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μετατρέποντας την Πάτρα σε σημείο συνάντησης βαλκανικών και ελληνικών αποκριάτικων εθίμων, με παρελάσεις, μουσική και δρώμενα που αντλούν τη δύναμή τους από την προφορική παράδοση και τη συλλογική μνήμη.

Ξεχωριστή παρουσία αποτελεί η βραβευμένη ομάδα «Κούκερι» από το χωριό Καμπίλε της Βουλγαρίας. Τριάντα χορευτές, με εντυπωσιακές μάσκες, βαριές φορεσιές και δυνατά κουδούνια, αναπαριστούν ένα πανάρχαιο βαλκανικό έθιμο που συνδέεται με το ξόρκισμα του κακού και τις ευχές για υγεία, γονιμότητα και ευημερία.

Στη γιορτή συμμετέχει ως φιλοξενούμενη και η δυναμική παραδοσιακή ομάδα από τη Λευκάδα, μεταφέροντας το νησιωτικό αποκριάτικο χρώμα και τη ζωντανή μουσικοχορευτική της παράδοση. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο έχουν οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι της Πάτρας, από τους Ζακυνθινούς και τους Κεφαλλήνες έως συλλόγους από το Γηροκομείο, τον Αγιο Νεκτάριο, την Κρήνη και το Ζαβλάνι.

Ιδιαίτερη στιγμή της φετινής διοργάνωσης αποτελεί η συμμετοχή της ρουμανικής κοινότητας Πάτρας, η οποία επιστρέφει δυναμικά στο Πατρινό Καρναβάλι, παρουσιάζοντας αποκριάτικα έθιμα της χώρας της, ενώ θα παρουσιαστούν «Γενίτσαροι και Μπούλες» από το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου.

Η 1η Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρωμένων ξεδιπλώνεται σε τρεις βασικούς σταθμούς:

12:00 – Παλαιό Δημαρχείο: Παρέλαση που διασχίζει την οδό Μαιζώνος και καταλήγει στο Νέο Δημαρχείο, με παρουσίαση όλων των συμμετεχουσών ομάδων.

18:00 – Αγυιά: Σύνδεση με την καθιερωμένη καρναβαλική παρέλαση της Αγυιάς, με τη συμμετοχή διεθνών και ελληνικών σχημάτων και ενεργό ρόλο των φορέων της γειτονιάς, με αυτοσχέδιες μάσκες και κουδούνια.

20:00 – Πλατεία Ταραμπούρα: Υπαίθριο αποκριάτικο γλέντι, όπου χορευτές και κοινό γίνονται ένα, σε μια κοινή γιορτή μουσικής και χορού.

