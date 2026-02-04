Πάτρα: Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρωμένων με συμμετοχή 14 παραδοσιακών ομάδων

Στη μεγάλη αυτή συνάντηση συμμετέχουν 14 παραδοσιακές ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μετατρέποντας την Πάτρα σε σημείο συνάντησης βαλκανικών και ελληνικών αποκριάτικων εθίμων, με παρελάσεις, μουσική και δρώμενα που αντλούν τη δύναμή τους από την προφορική παράδοση και τη συλλογική μνήμη.

Πάτρα: Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρωμένων με συμμετοχή 14 παραδοσιακών ομάδων
04 Φεβ. 2026 19:30
Pelop News

Η Πάτρα φέρνει στο προσκήνιο την παράδοση, τα αποκριάτικα έθιμα και τις ρίζες της λαϊκής γιορτής. Η ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας διοργανώνει την 1η Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρωμένων, το προσεχές Σάββατο, μια ολοήμερη γιορτή που απλώνεται στο κέντρο και στις γειτονιές της πόλης.

Στη μεγάλη αυτή συνάντηση συμμετέχουν 14 παραδοσιακές ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μετατρέποντας την Πάτρα σε σημείο συνάντησης βαλκανικών και ελληνικών αποκριάτικων εθίμων, με παρελάσεις, μουσική και δρώμενα που αντλούν τη δύναμή τους από την προφορική παράδοση και τη συλλογική μνήμη.

Ξεχωριστή παρουσία αποτελεί η βραβευμένη ομάδα «Κούκερι» από το χωριό Καμπίλε της Βουλγαρίας. Τριάντα χορευτές, με εντυπωσιακές μάσκες, βαριές φορεσιές και δυνατά κουδούνια, αναπαριστούν ένα πανάρχαιο βαλκανικό έθιμο που συνδέεται με το ξόρκισμα του κακού και τις ευχές για υγεία, γονιμότητα και ευημερία.

Στη γιορτή συμμετέχει ως φιλοξενούμενη και η δυναμική παραδοσιακή ομάδα από τη Λευκάδα, μεταφέροντας το νησιωτικό αποκριάτικο χρώμα και τη ζωντανή μουσικοχορευτική της παράδοση. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο έχουν οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι της Πάτρας, από τους Ζακυνθινούς και τους Κεφαλλήνες έως συλλόγους από το Γηροκομείο, τον Αγιο Νεκτάριο, την Κρήνη και το Ζαβλάνι.

Ιδιαίτερη στιγμή της φετινής διοργάνωσης αποτελεί η συμμετοχή της ρουμανικής κοινότητας Πάτρας, η οποία επιστρέφει δυναμικά στο Πατρινό Καρναβάλι, παρουσιάζοντας αποκριάτικα έθιμα της χώρας της, ενώ θα παρουσιαστούν «Γενίτσαροι και Μπούλες» από το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου.

Η 1η Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρωμένων ξεδιπλώνεται σε τρεις βασικούς σταθμούς:
12:00 – Παλαιό Δημαρχείο: Παρέλαση που διασχίζει την οδό Μαιζώνος και καταλήγει στο Νέο Δημαρχείο, με παρουσίαση όλων των συμμετεχουσών ομάδων.
18:00 – Αγυιά: Σύνδεση με την καθιερωμένη καρναβαλική παρέλαση της Αγυιάς, με τη συμμετοχή διεθνών και ελληνικών σχημάτων και ενεργό ρόλο των φορέων της γειτονιάς, με αυτοσχέδιες μάσκες και κουδούνια.
20:00 – Πλατεία Ταραμπούρα: Υπαίθριο αποκριάτικο γλέντι, όπου χορευτές και κοινό γίνονται ένα, σε μια κοινή γιορτή μουσικής και χορού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:20 Φρίκη: Υπεύθυνος κατασκήνωσης στη Βρετανία νάρκωνε τη σύζυγό του για να βιάζει παιδιά εν αγνοία της, ΒΙΝΤΕΟ
21:20 Πάτρα: Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Ακτή Δυμαίων ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
21:10 ΗΠΑ: Ισόβια στον Ράιαν Ράουθ που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ πριν τις εκλογές το 2024
20:59 Το συγκλονιστικό μήνυμα της πριγκίπισσας Κέιτ για τον καρκίνο: «Υπάρχουν στιγμές φόβου αλλά και δύναμης, δεν είστε μόνοι», ΒΙΝΤΕΟ
20:48 Έκανε τη δουλειά στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός, ξανά στην κορυφή!
20:39 «Τραγικές στιγμές, ανασύραμε 12 πτώματα, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια», συγκλονιστική μαρτυρία δύτη από την τραγωδία στη Χίο
20:28 Τουρκία: Η εισαγγελία προτείνει ποινή φυλάκισης 20 ετών για τον Ιμάμογλου
20:17 Χίος: Γιατί δεν λειτουργούσε η θερμική κάμερα του Λιμενικού στην τραγωδία
20:06 Μητέρα πήρε τα κινητά τηλέφωνα από τις ανήλικες κόρες της και εκείνες πήδηξαν από τον 9ο όροφο!
19:56 «Πολεμάνε να ρίξουνε λάσπη αλλά η λάσπη θα πέσει επάνω τους», αποκαλύψεις του πατέρα του 27χρονου για τη δολοφονία του στη Νέα Πέραμο
19:45 Κακοκαιρία: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα
19:35 «Είμαι σίγουρος ότι την είδα στο Αμβούργο», μαρτυρία για τη Λόρα από Έλληνα στη Γερμανία
19:30 Πάτρα: Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρωμένων με συμμετοχή 14 παραδοσιακών ομάδων
19:20 Ένας 89χρονος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία! ΒΙΝΤΕΟ
19:11 Νιγηρία: Τουλάχιστον 170 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε χωριό της πολιτείας Κουάρα
19:06 Πρόσληψεις από την Coca-Cola 3Ε στο Αίγιο: Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
19:00 Δεν έχουν καταλάβει ότι η μεταπολίτευση πεθαίνει…
18:50 Αγρότες: Αποφάσισαν κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου
18:40 «Ο Ρουμάνος φταίει και τώρα την πληρώνει τσάμπα ο γιος μου», τονίζει ο πατέρας του 55χρονου σαμποτέρ των γερμανικών πλοίων
18:30 Υπερταμείο: Οδικός χάρτης επενδύσεων το λιμάνι και η μαρίνα της Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ