Πάτρα: Απολογείται σήμερα ο καθηγητής για παιδική πορνογραφία, πως προσέγγισε μαθήτρια

Στον Ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί Τρίτη 11/11/2025, ο 40χρονος καθηγητής που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία μετά από καταγγελία πατέρα ανήλικης μαθήτριας που φοιτά σε ειδικό σχολείο, στην Πάτρα πως της επέδειξε φωτογραφίες με τα δυο ανήλικα παιδιά του…γυμνά!

Πάτρα: Τι λέει ο πατέρας της 15χρονης για τον 40χρονο καθηγητή που συνελήφθη για ασέλγεια και παιδική πορονογραφία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία του πατέρα 15χρονης, ο οποίος ανέφερε ότι ο εκπαιδευτικός έδειξε στην κόρη του άσεμνες φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του από το κινητό του τηλέφωνο.

Πάτρα: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την σύλληψη του 40χρονου εκπαιδευτικού για παιδική πορνογραφία

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, οι οποίοι κατέσχεσαν το κινητό του 40χρονου στο οποίο εντοπίστηκαν οι επίμαχες φωτογραφίες.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στην Κορινθία , όπου κατασχέθηκαν ηλεκτρονικός υπολογιστής και σκληροί δίσκοι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



