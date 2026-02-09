Πάτρα: Απόπειρα διάρρηξης σε αυτοκίνητο – Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω άνδρας

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, όταν τον εντόπισαν να επιχειρεί διάρρηξη σε σταθμευμένο αυτοκίνητο γυναίκας στην Πάτρα.

Ο κατηγορούμενος προσπάθησε να παραβιάσει το όχημα με σκοπό την κλοπή, ωστόσο δεν κατάφερε να αφαιρέσει κάτι, καθώς έγινε αντιληπτός από αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



