Πάτρα: Απόπειρα διάρρηξης σε αυτοκίνητο – Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω άνδρας

Άμεση ήταν η επέμβαση της αστυνομίας στην Πάτρα, όπου άνδρας συνελήφθη την ώρα που επιχειρούσε να διαρρήξει σταθμευμένο όχημα. Η κινητοποίηση των αστυνομικών απέτρεψε την κλοπή.

Πάτρα: Απόπειρα διάρρηξης σε αυτοκίνητο - Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω άνδρας
09 Φεβ. 2026 13:45
Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, όταν τον εντόπισαν να επιχειρεί διάρρηξη σε σταθμευμένο αυτοκίνητο γυναίκας στην Πάτρα.

Ο κατηγορούμενος προσπάθησε να παραβιάσει το όχημα με σκοπό την κλοπή, ωστόσο δεν κατάφερε να αφαιρέσει κάτι, καθώς έγινε αντιληπτός από αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής.

