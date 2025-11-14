Πάτρα: Απόβαση αγροτών στα γραφεία του ΕΛΓΑ ΦΩΤΟ

To επόμενο διάστημα θα γίνουν περιοδείες στα χωριά, προχωρούν οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και Αχαΐας, την προετοιμασία για το περιφερειακό συλλαλητήριό στην Πάτρα το Σάββατο 22/11/2025.

14 Νοέ. 2025 11:16
Pelop News

Μετά την αυτοκινητοπομπή διαμαρτυρίας στο Αίγιο, οι αγρότες της Αχαΐας έκαναν παράσταση διαμαρτυρία στην Πάτρα και συγκεκριμένα έξω από τα γραφεία του ΕΛΓΑ.

Πριν από λίγη ώρα  βρέθηκαν στο σημείο αγρότες από περιοχές της Αχαΐας και μαζί τους ήταν για συμπαράσταση και μέλη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για την μη καταβολή των αποζημιώσεων τους ενώ υποστηρίζουν ότι αν δεν ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα τους θα βγουν μαζικά στους δρόμους ακόμα και με αποκλεισμούς εθνικών οδών και μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα.

Στο μεταξύ με συσκέψεις και περιοδείες στα χωριά, προχωρούν οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και Αχαΐας, την προετοιμασία για το περιφερειακό συλλαλητήριό στην Πάτρα το Σάββατο 22/11/2025.

Πάτρα: Απόβαση αγροτών στα γραφεία του ΕΛΓΑ ΦΩΤΟ
