Πάτρα: Αρχίζει το κλάδεμα δένδρων στην Κωνσταντινουπόλεως

Αρχίζουν από αύριο Τρίτη 23/09/2025 από το Τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας, και Πρασίνου του Δήμου, οι εργασίες κλαδέματος των δένδρων της οδού Κωνσταντινουπόλεως, από την οδό Αγίας Σοφίας έως την οδό Καρόλου, στην Πάτρα.

Οι εργασίες θα γίνουν σταδιακά, καθημερινά, έως την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου από τις 7.30 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι.

Στα σημεία που θα γίνονται οι εργασίες έχει τοποθετηθεί προειδοποιητική σήμανση (κορδέλες σήμανσης, ανακοινώσεις) για την ενημέρωση των οδηγών οχημάτων ώστε να μην παρκάρουν και για να διευκολύνουν την εκτέλεση των εργασιών.

