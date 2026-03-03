Πάτρα: Χάθηκε παλικάρι 19 χρονών

Βαρύ το πένθος στο Χαϊκάλι για τον χαμό του 19χρονου Γιώργου Γαλάνη, που είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία δεν μπόρεσε να ξεπεράσει και εξέπνευσε στο ΠΓΝΠ στο Ρίο.

Είχε φοιτήσει στο ΕΠΑΛ στην Κάτω Αχαΐα και σύμφωνα με πληροφορίες το τελευταίο διάστημα τα σοβαρά προβλήματα υγείας τον κατέβαλλαν. Έτσι στα 19 του χρόνια «έφυγε» από τη σκορπίζοντας σε βαρύ πένθος την οικογένεια του, συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 στις 11.00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Χαϊκάλι, εκεί που ζει η οικογένειά του.

