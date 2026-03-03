Πάτρα: Χάθηκε παλικάρι 19 χρονών

Ο Γιώργος Γαλάνης είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία δεν μπόρεσε να ξεπεράσει και εξέπνευσε στο ΠΓΝΠ

03 Μαρ. 2026 22:42
Pelop News

Βαρύ το πένθος στο Χαϊκάλι για τον χαμό του 19χρονου Γιώργου Γαλάνη, που είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία δεν μπόρεσε να ξεπεράσει και εξέπνευσε στο ΠΓΝΠ στο Ρίο.

«Να παύσει το καθεστώς αδιαφορίας», η θέση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Φορέων και Κατοίκων Διακοπτού για τον Οδοντωτό

Είχε φοιτήσει στο ΕΠΑΛ στην Κάτω Αχαΐα και σύμφωνα με πληροφορίες το τελευταίο διάστημα τα σοβαρά προβλήματα υγείας τον κατέβαλλαν. Έτσι στα 19 του χρόνια «έφυγε» από τη σκορπίζοντας σε βαρύ πένθος την οικογένεια του, συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 στις 11.00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Χαϊκάλι, εκεί που ζει η οικογένειά του.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
