Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς στο λιμάνι

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ανδρών, ηλικίας 41 ετών, προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Πατρών. Οι συλληφθέντες, υπήκοοι Ιράν, εντοπίστηκαν στον επιβατικό σταθμό του νότιου λιμένα να κατέχουν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ διαπιστώθηκε παράλληλα πως διέμεναν παράνομα στη χώρα.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων πριν από τον απόπλου επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου με προορισμό το εξωτερικό, οι αστυνομικοί του Λιμενικού διαπίστωσαν τις εξής παραβάσεις: Ο πρώτος 41χρονος επέδειξε πλαστά έγγραφα που αφορούσαν τον ίδιο, την 38χρονη σύζυγό του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 12 και 17 ετών. Ο δεύτερος 41χρονος κατείχε και επέδειξε αντίστοιχα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα για τον ίδιο, τη σύζυγό του ηλικίας 33 ετών και την 11χρονη κόρη τους.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης, ενώ τα πλαστά έγγραφα κατασχέθηκαν από τις αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



