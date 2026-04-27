Πάτρα: Χειροτονία διακόνου Γερβασίου από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο ΦΩΤΟ

Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, τελέστηκε την Κυριακή των Μυροφόρων η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πατρών, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου. Κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε η χειροτονία σε Διάκονο του μοναχού Γερβασίου.

Απευθυνόμενος στον νέο Διάκονο, ο Σεβασμιώτατος τον κάλεσε να αντλήσει έμπνευση από τις Αγίες Μυροφόρες και τους κηδευτές του Κυρίου, Ιωσήφ και Νικόδημο, επιδεικνύοντας ανάλογη τόλμη και πίστη. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο πρότυπο του Οσίου Γερβασίου των Πατρών, το όνομα του οποίου έλαβε ο νέος κληρικός κατά τη μοναχική του κουρά.

Ο Μητροπολίτης περιέγραψε τη ζωή του Οσίου Γερβασίου ως μια πορεία ταπείνωσης και προσφοράς, τονίζοντας ότι παρά τις στερήσεις της παιδικής του ηλικίας, κατάφερε μέσω της προσευχής και της θυσιαστικής αγάπης να αναδειχθεί σε πνευματικό φάρο για την πόλη των Πατρών.

Ο κ. Χρυσόστομος συμβούλευσε τον χειροτονηθέντα να διατηρήσει άσβεστη τη φλόγα της πίστης του και να μην πτοείται από τις δυσκολίες της ιερατικής ζωής, υπογραμμίζοντας την υπόσχεση του Κυρίου ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τους διακόνους Του. Του ευχήθηκε δε να αξιωθεί ενός αγίου βίου στην υπηρεσία της Εκκλησίας.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, τελέστηκε ιερό μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πατρών Νικοδήμου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ονομαστική εορτή του αοιδίμου Ιεράρχη, ο οποίος έφερε το όνομα του Αγίου Νικοδήμου, εκ των κηδευτών του Χριστού.

