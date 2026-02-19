Πάτρα: Χημικές τουαλέτες και κιγκλιδώματα – Σε ετοιμότητα Δήμος και ΕΛΑΣ για το Καρναβάλι

Εκτός από τους φορείς και η δημοτική αρχή είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να κυλήσουν όλα άρτια, ενόψει των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού.

Οπως ανακοίνωσε χθες η επιχείρηση ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, σε συνεργασία με ην Περιφερειακή Ενωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος (ΠΕΔΔΕ), φέτος θα μισθωθούν 2 VIP trailer project χημικών τουαλετών με 7 θέσεις υγιεινής το καθένα, τα οποία θα τοποθετηθούν για τις ανάγκες των παρελάσεων του τελευταίου σαββατοκύριακου (νυχτερινή ποδαράτη Σαββάτου και Μεγάλη Παρέλαση Κυριακής).

Οι χημικές τουαλέτες θα τοποθετηθούν σε δύο σημεία: στην πλατεία Παπαφλέσσα και στην οδό Πατρέως στο πάρκινγκ μεταξύ Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και θα αποσυρθούν την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.

Επίσης, η συνεργασία ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και ΠΕΔΔΕ αφορά και στη μίσθωση 277 κιγκλιδωμάτων που θα τοποθετηθούν στην οδό Κορίνθου και στην πλατεία Γεωργίου Α΄ κατά μήκος της διαδρομής των παρελάσεων για την ασφάλεια των θεατών και των συμμετεχόντων, αλλά και για την ομαλή ροή των παρελάσεων, καθώς και στον Μόλο της Αγίου Νικολάου για τις ανάγκες της Τελετής Λήξης.

Την ίδια ώρα σε πλήρη λειτουργία θα είναι και ο τομέας καθαριότητας του Δήμου, ώστε τα συνεργεία να καθαρίσουν όλα τα επίμαχα σημεία μετά το τέλος της νυχτερινής παρέλασης, ώστε να είναι τα πάντα καθαρά για την κορύφωση των εκδηλώσεων και την κυριακάτικη παρέλαση.

Φυσικά, αυξημένα μέτρα ασφαλείας θα ισχύουν καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου από την τοπική ΕΛΑΣ, η οποία έχει εκπονήσει σχέδιο, ώστε να μη συμβεί το παραμικρό όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Πάτρας.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα στο κέντρο, με έμφαση στους ελέγχους για αλκοόλ και στην προστασία των προσωπικών αντικειμένων.

