Πάτρα: Χωρίς δρομολόγια το Σάββατο 28/02

Αύριο Σάββατο 28/02/2026, συμπληρώνονται τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι λόγω της απεργίας που έχει προκηρυχθεί αναστέλλονται τα δρομολόγια κατά συνέπεια αναστέλλεται και η κυκλοφορία του Προαστιακού, στην Πάτρα.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.

