Πάτρα: Χωρίς νερό τα Καμίνια για έξι ώρες – Η βλάβη φέρνει διακοπή υδροδότησης την Τετάρτη

Χωρίς νερό θα μείνει για αρκετές ώρες την Τετάρτη 6 Μαΐου η περιοχή των Καμινίων, καθώς προγραμματίζονται εργασίες αποκατάστασης βλάβης σε αγωγό ύδρευσης, που επηρεάζει την ομαλή τροφοδοσία της περιοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ, η διακοπή υδροδότησης θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει έως τις 2 το μεσημέρι. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία ΑΒΑΞ Α.Ε., η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή της νέας εθνικής οδού Πατρών – Πύργου.

Τι θα ισχύσει στην περιοχή

Η διακοπή αφορά τα Καμίνια και συνδέεται με την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της βλάβης στον αγωγό, ώστε να αποφευχθούν μεγαλύτερα προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης.

Από την πλευρά της, η ΔΕΥΑΠ επισημαίνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο χρόνος της διακοπής να περιοριστεί όσο περισσότερο γίνεται και να αποκατασταθεί η υδροδότηση νωρίτερα, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες των εργασιών.

Η σύσταση προς τους κατοίκους

Η δημοτική επιχείρηση ζητά την κατανόηση των κατοίκων της περιοχής για την αναστάτωση που θα προκληθεί, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι σημαντικό να περιοριστεί η κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα.

Η σύσταση αυτή έχει στόχο να μειωθεί η πίεση στο δίκτυο κατά τη διάρκεια των εργασιών και να διευκολυνθεί η ομαλή επαναφορά της υδροδότησης αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους.

Για τους κατοίκους των Καμινίων, η αυριανή ημέρα θα χρειαστεί προγραμματισμό, καθώς η εξάωρη διακοπή θα επηρεάσει την καθημερινότητα νοικοκυριών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

