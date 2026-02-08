Πάτρα: Δείτε φωτογραφίες από την 4η Καρναβαλούπολη – Παντός καιρού

Πλήθος κόσμου, μικρών και μεγάλων προσήλθε στον στεγασμένο χώρο έξω από το κεντρικό Αμφιθέατρο του κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι που μεταφέρθηκαν από τον υπαίθριο χώρο της Βίλα Κόλλα, όπου είχαν αρχικά προγραμματιστεί, οι δράσεις της 4ης Καρναβαλούπολης λόγω της απειλής βροχής το πρωί της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου.

Η ανταπόκριση των μικρών και των συνοδών τους απέδειξε για μια ακόμα φορά τη μεγάλη δυναμική των Καρναβαλουπόλεων και ότι το Καρναβάλι των Μικρών είναι παντός καιρού.

Ο χώρος πλημμύρισε παιδικά χαμόγελα και αισιοδοξία αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι το μέλλον του Καρναβαλιού μας βρίσκεται σε καλά χέρια, στα χέρια των παιδιών που με ασφάλεια οδηγούν τη μεγάλη γιορτή της πόλης μας.

Η Καρναβαλούπολη που διοργανώθηκε από την ΚΕΔΗΠ–Καρναβάλι Πάτρας και το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ταξίδεψε μικρούς και μεγάλους σε μια μεγάλη γιορτή και ταυτόχρονα σε ένα συναρπαστικό παραμυθένιο κόσμο δημιουργίας, γνώσης και ψυχαγωγίας.

Μαζί με τους μικρούς και τους συνοδούς τους την 4η Καρναβαλούπολη παρακολούθησε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης.

Παράλληλα με τα εγκαίνια της έκθεσης «Μάκης Μουρελάτος Ο Λαξευτής των Μορφών» που πραγματοποιήθηκαν στο εσωτερικό της Βίλα Κόλλα, ξεδιπλώθηκαν οι δράσεις της 4ης Καρναβαλούπολης με τους μικρούς να συμμετέχουν ενεργά σε παραστάσεις μαριονέτα και κουκλοθεάτρου, δημιουργικά εργαστήρια και πολλά άλλα διασκεδαστικά καρναβαλικά.

Κύρια θεματική της Καρναβαλούπολης «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» ήταν η προστασία του περιβάλλοντος και τα παιδιά μέσα από όλες τις δράσεις μετέφεραν μηνύματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και αφύπνισης. Μέσα από το δικό τους Καρναβάλι τα παιδιά προστατεύουν το περιβάλλον, αγαπούν τη φύση και νοιάζονται για τον πλανήτη που κατοικούμε.

Τέτοια μηνύματα άλλωστε χαρακτήρισαν τις παραστάσεις θεάτρου μαριονέτας και κουκλοθεάτρου από τους θιάσους της Αθήνας: «Τεχνοβάτες» και παράσταση γιγαντόκουκλας με τίτλο «Λεβάρ, ένας δράκος συναισθήματα γεμάτος» από την ομάδα κουκλοθέατρου «Μαριονέτες Τζίκας» και «Όλα συνδέονται ή Μόλυνση – Ξεμόλυνση» από το Θέατρο Χωρίς Αυλαία του Δημήτρη Σιούντα.

Παράλληλα μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των μικρών για τα εργαστήρια που συνδύασαν τη διασκέδαση και την εκπαιδευτική διαδικασία: εργαστήρια κατασκευής καρναβαλικής φιγούρας για κουκλοθέατρο από το καλλιτεχνικό εργαστήριο ARisTi’s LAB της Αρίστης Μπελαβγένη και εκπαιδευτικό εργαστήριο καρναβαλικών κατασκευών, με περιβαλλοντική ευαισθησία από τη Δομή Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων.

Τέλος, στο Αμφιθέατρο του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι το πρωί η παράσταση «Σε τρελό πανικό! ΄΄Δένδρα-Ψάρια χτυπούν συναγερμό΄΄» του Θεατρικού Εργαστηρίου της Πολυφωνικής σε διασκευή, δραματοποίηση και σκηνοθεσία Μαρίας Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου για ηλικίες από 2 ετών έως 102 άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις προκαλώντας πολύ γέλιο σε μικρούς και μεγάλους και μεταδίδοντας μηνύματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Καλλιτέχνες τσίρκου, ξυλοπόδαροι και ζογκλέρ και η μασκότ του Καρναβαλιού των Μικρών (ο Τζίτζικας) εμψυχωμένη από τη Μαρία Βάρσου των X-Saltibagos έδινε τον αποκριάτικο τόνο στον εξωτερικό χώρο «διαλαλώντας» τη χαρά του Καρναβαλιού μας και φέρνοντας πίσω λαμπερές τις ακτίνες του ηλίου που είχαν προσωρινά σκεπαστεί.

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 14 και 15 Φεβρουαρίου το Καρναβάλι των Μικρών κορυφώνεται και μας υπόσχεται ένα ανεπανάληπτο φινάλε:

Σάββατο 14/2, ώρα 11.00: Κεντρική Καρναβαλούπολη στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων

Σάββατο 14/2, ώρα 19.00: Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού Τραγουδιού στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Κυριακή 15/2, ώρα 11.00: Παρέλαση Καρναβαλιού των Μικρών 2026 (Αφετηρία: Πλατεία Ομονοίας, διαδρομή: Γούναρη-Κορίνθου-περιμετρικά Πλατείας Γεωργίου -Κορίνθου, κατάληξη: Κορίνθου & Κολοκοτρώνη)

Φοράμε τον καλύτερο καρναβαλικό εαυτό μας και διασκεδάζουμε με τον τρόπο των Μικρών!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



