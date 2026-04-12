Πάτρα: Δείτε σε πιο παραλιακό εστιατοριο δείπνησε ο Γαβαλάς

Μετά τον Λευτέρη Πετρούνια που επισκέφτηκε την γειτονική Ναύπακτο για να περάσει τις μέρες του Πάσχα, η Πάτρα φιλοξένησε έναν ακόμα εκπρόσωπος του life style.

Ο λόγος για τον διάσημο μόδιστρο Λάκη Γαβαλά ο οποίος τις τελευταίες ώρες βρέθηκε στην Πάτρα για να περάσει την εορτή του Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ο Λάκης Γαβαλάς μαζί με την παρέα του, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής δείπνησε στο εστιατόριο “Ναυτ-οικο”, στην παραλία του Ρίου.

Ηταν προσιτός, όσοι τον αναγνώρισαν, έσπευσαν να τον χαιρετήσουν ήταν ευγενικός και δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με όσους το ζήτησαν.

Στην παρέα του ήταν και ένας άνδρας, γνωστό μοντέλο που έλκει την καταγωγή του από την Πάτρα και πλέον κάνει καριέρα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

