Πάτρα: Διακοπή ρεύματος, άρχισαν να χτυπούν συναγερμοί στην Αγυιά
Ευτυχώς η βλάβη αποκαταστάθηκε πολύ σύντομα
Στην Πάτρα σε περιοχή της Αγυιάς υπήρξε πριν λίγο διακοπή ρεύματος και ξαφνικά άρχισαν να χτυπούν συναγερμοί γεγονός που προκάλεσε μια ανησυχία σε κατοίκους.
Όμως ευτυχώς η βλάβη αποκαταστάθηκε πολύ σύντομα, οι συναγερμοί σταμάτησαν και πλέον δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο θέμα.
