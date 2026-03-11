Πάτρα: Διακοπή ρεύματος, άρχισαν να χτυπούν συναγερμοί στην Αγυιά

Ευτυχώς η βλάβη αποκαταστάθηκε πολύ σύντομα

Πάτρα: Διακοπή ρεύματος, άρχισαν να χτυπούν συναγερμοί στην Αγυιά
11 Μαρ. 2026 10:45
Pelop News

Στην Πάτρα σε περιοχή της Αγυιάς υπήρξε πριν λίγο διακοπή ρεύματος και ξαφνικά άρχισαν να χτυπούν συναγερμοί γεγονός που προκάλεσε μια ανησυχία σε κατοίκους.

Κτήμα Καλογριάς: Το ενδεχόμενο προεδρικού διατάγματος κρατάει ανοικτό το ζήτημα

Όμως ευτυχώς η βλάβη αποκαταστάθηκε πολύ σύντομα, οι συναγερμοί σταμάτησαν και πλέον δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο θέμα.

