Κτήμα Καλογριάς: Το ενδεχόμενο προεδρικού διατάγματος κρατάει ανοικτό το ζήτημα

Η απόρριψη του αιτήματος ιδιώτη επενδυτή για την παραχώρηση έκτασης παλαιού αιγιαλού στην Καλόγρια, έχει επιφέρει ανακούφιση και ικανοποίηση σε όλους όσοι υπερασπίστηκαν τους τελευταίους μήνες τον δημόσιο χαρακτήρα του συγκεκριμένου κτήματος.

Εχει εκλείψει, όμως, οριστικά ο κίνδυνος να απωλέσει αυτόν ακριβώς τον δημόσιο χαρακτήρα η συγκεκριμένη έκταση, έπειτα από την ανωτέρω απορριπτική απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Δημήτρη Κατσαρού;

Η απάντηση είναι μάλλον ανησυχητική. Κι αυτό οφείλεται στο σκεπτικό της απόρριψης, το οποίο «πάτησε» στο ότι μια απόφαση παραχώρησης απαιτεί Προεδρικό Διάταγμα κι όχι μια απλή νομοθετική ρύθμιση. Οπως ανέφεραν χαρακτηριστικά -καλά πληροφορημένες- νομικές πηγές στην «Π»: «Η Επιτροπή στηρίχθηκε σε καθαρά τυπικούς λόγους. Βέβαια, ο καταρτισμός ενός Προεδρικού Διατάγματος μπορεί να είναι μια διαδικασία που ενδέχεται να κρατήσει επ’ αόριστον, αλλά μπορεί να είναι, ταυτόχρονα και μια διαδικασία άμεση. Οπότε επί της ουσίας δεν έχει εκλείψει ολοκληρωτικά ο κίνδυνος για την Καλόγρια».

Σε κάθε περίπτωση πάντως και με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, η απόφαση του κ. Κατσαρού επικυρώνει ουσιαστικά την αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Αχαΐας, η οποία είχε ληφθεί στις 13 Φεβρουαρίου 2026 (πρακτικό 01/2026). Οπως γράψαμε και χθες, η γνωμοδότηση αφορούσε το αίτημα αποχαρακτηρισμού τμήματος δημοσίου κτήματος παλαιού αιγιαλού με κωδικό ΑΒΚ 32 στην περιοχή της Καλογριάς.

Η εν λόγω απόφαση αναρτήθηκε προχθές και στη «Διαύγεια» κι έτσι απορρίπτεται -σε αυτήν τη φάση τουλάχιστον- το αίτημα αποχαρακτηρισμού και παραχώρησης περίπου 35 στρεμμάτων παλαιού αιγιαλού στην ιδιαίτερα δημοφιλή παραλία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Η ΟΙΚΙΠΑ, πάντως, θα παραμείνει σε διαρκή επαγρύπνηση, όπως ανέφερε χθες και ο εκπρόσωπός της Θωμάς Κουτρούμπας, μιλώντας στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Ολα λέγονται».

Συγκεκριμένα, αφού εξέφρασε την ικανοποίηση των φορέων για τη δικαστική εξέλιξη, ο κ. Κουτρούμπας ανέφερε με νόημα ότι «οι κίνδυνοι παραμένουν». Οπως είπε χαρακτηριστικά: «Ο Νόμος 5092/2024 – Νόμος Χατζηδάκη, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα μελλοντικής παρέμβασης. Η έλλειψη Προεδρικού Διατάγματος για το Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου Στροφυλιάς αφήνει νομικό και διοικητικό κενό. Οι σκόπιμες καθυστερήσεις στη θεσμοθέτηση προστασίας ευνοούν επενδυτικά σχέδια. Δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε πάντοτε απέναντι σε τέτοιους σχεδιασμούς και ότι η έκταση θα παραμείνει παραμένει δημόσιο κτήμα, για να τη χαίρονται όλοι οι πολίτες». Η «Π» επικοινώνησε και με το γραφείο του ενδιαφερόμενου επενδυτή και αναμένεται η τοποθέτησή του.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

«Αποκαλύφθηκαν σκιές…»

«Η απόφαση αυτή αποτελεί μία σημαντική θετική εξέλιξη για την τοπική μας κοινωνία και την προστασία της Καλογριάς». Αυτό δήλωσε ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος και πρόσθεσε τα εξής: «Ο Δήμος μας από την πρώτη στιγμή στάθηκε απέναντι σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης μίας περιοχής με ανεκτίμητη περιβαλλοντική αξία, όχι γιατί είναι ενάντια στις επενδύσεις, αλλά γιατί αποκαλύφθηκαν σκιές που έθεταν σε κίνδυνο τη δημόσια έκταση.

Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο χαρακτήρα της παραλίας και να συνεργαζόμαστε με όλους τους αρμόδιους φορείς για την προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής». Θυμίζουμε ότι ο ρόλος του δημάρχου Δυτικής Αχαΐας ήταν καθοριστικός στη συγκρότηση αρραγούς μετώπου, βρίσκοντας θετική ανταπόκριση από τον πρόεδρο της ΠΕΔΔΕ, δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας Βαγγέλη Καραχάλιο και την ΟΙΚΙΠΑ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

«Ο αγώνας συνεχίζεται»

Η χθεσινή (σ. προχθεσινή) ημέρα ήταν πολύ σημαντική για τους πολίτες της Αχαΐας, το φυσικό της περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξή της». Αυτό δήλωσε ο βουλευτής Αχαϊας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και πρόσθεσε τα εξής:

«Η απόφαση του Δημήτρη Κατσαρού δικαιώνει τον αγώνα της ΟΙΚΙΠΑ που φέτος γιορτάζει τα 40 χρόνια ζωής και των φορέων της περιοχής, του δήμου Δυτικής Αχαΐας, της ΠΕΔΔΕ και του ΤΕΕ. Νιώθουμε κι εμείς δικαιωμένοι γιατί φωνάξαμε πρώτοι «Κάτω τα χέρια από την Καλόγρια» κι αναλάβαμε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες με ευρύτερες συνεργασίες, καρπός των οποίων ήταν και η πιο πρόσφατη ερώτηση για το θέμα που συνυποβάλαμε με τον πρώην πρωθυπουργό και βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Παπανδρέου και τη βουλεύτρια Αχαΐας της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου. Παραμένουμε σε επαγρύπνηση και ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την τελική και αμετάκλητη δικαίωση».

ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ

«Θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη»

Το «μέτωπο» για την προστατευόμενη παραλία της Καλογριάς τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι «ο αγώνας για την υπεράσπιση του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς δεν σταματά, καθώς επόμενος στόχος είναι η οριστική απόρριψη του αιτήματος του ιδιώτη». Οπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας:

«Μπορεί να μην κερδήθηκε ακόμη ο πόλεμος, κερδήθηκε, όμως, μία σημαντική μάχη και μάλιστα, λίγες ημέρες μετά την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς στον Εισαγγελέα». Χαρακτηριστική είναι και η τοποθέτηση του Θωμά Κουτρούμπα: «Ο αγώνας της ΟΙΚΙΠΑ και των φορέων του Νομού, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της ΠΕΔΔΕ, του ΤΕΕ, κ.λπ., επιτέλους βαίνει προς τη δικαίωση! Αλλά ποτέ δεν ξέρουμε τι γίνεται. Κάποιοι που νομοθετούσαν “φωτογραφικά” κι έστελναν “εντέλλεστε” στην Κτηματική Υπηρεσία για να υποκύψει στους εκβιασμούς τους, θα λογοδοτήσουν και στη Δικαιοσύνη, αφού κατατέθηκε ήδη μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών».

