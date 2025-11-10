Πάτρα: Διακοπή ρεύματος στη Γούβα

Οι κάτοικοι καλούνται να είναι προσεκτικοί και να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η τροφοδοσία.

Πάτρα: Διακοπή ρεύματος στη Γούβα
10 Νοέ. 2025 14:13
Pelop News

Σημαντική διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή της Γούβας στην Πάτρα. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της περιοχής έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε γενική βλάβη στο δίκτυο.

Η ΔΕΗ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη επαναφορά της ηλεκτροδότησης. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι προσεκτικοί και να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η τροφοδοσία.
