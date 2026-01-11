Πάτρα: Διετάχθη έρευνα για επίορκους αστυνομικούς – Ποια η αφορμή μετά το φονικό στο «Αβαντάζ»

Οι υπαινιγμοί σε αθηναϊκή τηλεοπτική εκπομπή περί εμπλοκής πατρινών αστυνομικών σε κυκλώματα προστασίας καταστημάτων διασκέδασης δεν πέρασαν απαρατήρητοι από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας, Ευάγγελο Μάστακα. Το φονικό, που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής στο κλαμπ «Αβαντάζ», σε συνδυασμό με τα υπαινικτικά σχόλια -που ήταν γενικόλογα κι ασυνόδευτα από κάποιο επαρκές στοιχείο- έδωσαν το ερέθισμα στον κ. Μάστακα να διατάξει, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Π», τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης.

Η έρευνα ανατέθηκε σε εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πήρε την εντολή να προχωρήσει αυτοπροσώπως στο έργο του. Ητοι, η προκαταρκτική εξέταση δεν θα γίνει, ως είθισται, από την Ασφάλεια της Πάτρας ή κάποιον πταισματοδίκη.

Η «στεγανοποίηση» της έρευνας φανερώνει τη βούληση της Εισαγγελίας να πραγματοποιηθεί η διαδικασία με αδιάβλητους όρους και προκειμένου να προκύψει πόρισμα, που δεν θα τεθεί σε αμφισβήτηση.

Η διερεύνηση του ενδεχομένου να εμπλέκονται αστυνομικοί σε κυκλώματα προστασίας της νυκτερινής Πάτρας, ήδη λειτουργεί ως «σκιά» επάνω από το Αστυνομικό Μέγαρο της οδού Ερμού, αν και στην τοπική ΕΛΑΣ θεωρούν ότι οι τηλεοπτικοί υπαινιγμοί έγιναν για λόγους εντυπωσιασμού, αφού δεν αναφέρθηκαν στοιχεία, περιστατικά και αποδείξεις όσον αφορά κάποια «συνεργασία» αστυνομικών με μπράβους και προστάτες της νύχτας.

Είναι γεγονός ότι και από εισαγγελικούς κύκλους τονίστηκε ότι η εντολή δεν συνεπάγεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένες υποψίες για άνομο ρόλο αστυνομικών, όμως δόθηκε για να μην πλανάται η εντύπωση ότι η Δικαιοσύνη μένει αδρανής.

Αλλωστε, όπως έγινε γνωστό, προτίθενται οι εισαγγελικές αρχές της Πάτρας να αναλάβουν λίαν συντόμως πρωτοβουλία, προκαλώντας «σύσκεψη εργασίας» κι αγαστής συνεργασίας με το Μέγαρο της οδού Ερμού. Εν προκειμένω, δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι έχει περιέλθει σε γνώση των εισαγγελικών αρχών η δυσφορία που έχει εκδηλωθεί από την τοπική ΕΛΑΣ για την έκδοση κάποιων δικαστικών αποφάσεων. Εντός «κάδρου» μάλιστα θέτουν και το πρόσφατο φονικό, υποστηρίζοντας με νόημα ότι «εμείς συλλαμβάνουμε εμπόρους ναρκωτικών κι εσείς δεν τους φυλακίζετε ή τους αποφυλακίζετε με ευκολία».

Ιστορικά ας σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη φορά που την τελευταία 20ετία διερευνάται το ενδεχόμενο εμπλοκής αστυνομικών σε ρόλο… «προστάτη των προστατών της νύχτας» ή και κυκλωμάτων εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών.

Παρόμοια έρευνα είχε γίνει και το 2007, όταν είχε πραγματοποιηθεί εκτεταμένη επιχείρηση της τοπικής ΕΛΑΣ για την εξουδετέρωση των κυκλωμάτων της νύχτας και είχαν συλληφθεί 26 άτομα, εκ των οποίων καταδικάστηκαν πρωτόδικα 19, ενώ στο Εφετείο η ουσία είναι ότι όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι…

Παράλληλα τότε είχε «τρέξει» και δικογραφία, όπου αναφέρονται τα ονόματα 6 αξιωματικών της τοπικής ΕΛΑΣ, τα οποία κατηγορούντο ότι είχαν στενές σχέσεις και «συναλλαγές» με ανθρώπους της νύχτας. Απόρροια αυτής της περίεργης ιστορίας ήταν η αυτοκτονία του αξιωματικού Γιώργου Ξάνθη. Πέραν του τραγικού συμβάντος, η τύχη της δικογραφίας «αγνοείται» ακόμη και σήμερα… Μια δικογραφία που «έπασχε» και έβριθε σκοπιμοτήτων…

