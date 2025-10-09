Πάτρα: Διήμερα εθελοντική αιμοδοσία από σήμερα στο Δημαρχείο

Εθελοντική αιμοδοσία στο Δημαρχείο της Πάτρας από τον Σύλλογο Υπαλλήλων του Δήμου.

 

09 Οκτ. 2025 9:46
Pelop News

Οι εργαζόμενοι του Δήμου, δίνουν το… αίμα τους κυριολεκτικά, με την εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Πατρέων, σε συνεργασία με τον Αχαϊκό Σύλλογο Προστασίας Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία (ΑΣΠΠΑΜΑ) και σύνθημα «Το αίμα σου μοιράζει ζωή!».

Η αιμοδοσία διοργανώνεται στο Δημαρχείο της Πάτρας (Μαιζώνος 19), σήμερα Πέμπτη 9/10/2025  8 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι και αύριο 10/10 Παρασκευή 10 του μήνα, 10 το πρωί, με 1.30 το μεσημέρι.

