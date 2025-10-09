Πάτρα: Διήμερα εθελοντική αιμοδοσία από σήμερα στο Δημαρχείο
Εθελοντική αιμοδοσία στο Δημαρχείο της Πάτρας από τον Σύλλογο Υπαλλήλων του Δήμου.
Οι εργαζόμενοι του Δήμου, δίνουν το… αίμα τους κυριολεκτικά, με την εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Πατρέων, σε συνεργασία με τον Αχαϊκό Σύλλογο Προστασίας Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία (ΑΣΠΠΑΜΑ) και σύνθημα «Το αίμα σου μοιράζει ζωή!».
Η αιμοδοσία διοργανώνεται στο Δημαρχείο της Πάτρας (Μαιζώνος 19), σήμερα Πέμπτη 9/10/2025 8 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι και αύριο 10/10 Παρασκευή 10 του μήνα, 10 το πρωί, με 1.30 το μεσημέρι.
