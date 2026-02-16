Πάτρα – Δημοτικά τέλη: «Ροκανίζονται» τα έσοδα του Δήμου – Εκτίμηση για 3.5 εκατ. ευρώ λιγότερα φέτος

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πατρέων την Πέμπτη, όπου θα τεθούν προς επικύρωση τα νέα δημοτικά τέλη για το 2026. Τις προηγούμενες ημέρες, η «Π» αποκάλυψε ότι ο οικιακός συντελεστής διαμορφώνεται σε όλη την πόλη στο 1€/τετραγωνικό μέτρο, παραμένοντας, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, από τους χαμηλότερους στη χώρα. Ενδιαφέρον όμως εντοπίζεται και στους επαγγελματικούς και ειδικούς συντελεστές, εκεί όπου καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις και αισθητή εκτίμηση για μείωση εσόδων.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του ζητήματος διαδραμάτισε η παρατηρητικότητα του επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι», Βασίλης Αϊβαλής, ο οποίος μελετώντας αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία εντόπισε μεγάλες αποκλίσεις τόσο στα δηλωμένα τετραγωνικά μέτρα όσο και στην εφαρμογή των συντελεστών.

Οπως τόνισε χαρακτηριστικά:

«Στην εισήγηση δεν μπορώ να δω πουθενά πόσα τετραγωνικά χρεώνουμε με συντελεστή 7€ (δηλαδή σε βιομηχανίες, σουπερμάρκετ, τράπεζες, αλυσίδες καταστημάτων, ιατρικά κέντρα κ.λπ.). Πέρυσι φαινόταν ότι είχαμε 2,2 εκατ. ευρώ από τον επαγγελματικό συντελεστή και 11,2 εκατ. ευρώ από τον βιομηχανικό. Φέτος εμφανίζεται σύνολο 9.955.000 ευρώ, όλα στον επαγγελματικό συντελεστή. Αρα έχουμε μια μείωση εκτιμώμενων εσόδων περίπου 3,5 εκατ. ευρώ. Είναι προφανές ότι μέσα από την ανάλυση δεν φαίνεται να χρεώνεται ούτε ένα τετραγωνικό με 7€. Πρέπει να το ξαναδούμε».

«Εξαφανισμένα» τετραγωνικά

Στη δημοτική επιτροπή παρουσιάστηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι φέτος εμφανίζονται περίπου 600.000 τετραγωνικά μέτρα λιγότερα σε σχέση με πέρυσι, στα οποία επιβάλλονται τέλη. Παράλληλα, τα συνολικά προσδοκώμενα έσοδα μειώνονται από περίπου 13 εκατ. ευρώ σε περίπου 10 εκατ. ευρώ για το 2026.

Οπως εξήγησε η προϊστάμενη του τμήματος Προσόδων Νίκη Ξένου, η βασική αιτία φαίνεται να είναι η αλλαγή χαρακτηρισμού μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες από «βιομηχανικές» μεταφέρονται στην κατηγορία του γενικού επαγγελματικού συντελεστή. Η μεταβολή αυτή έχει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο: ο βιομηχανικός συντελεστής ανέρχεται στα 7 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ο γενικός επαγγελματικός κυμαίνεται στα 2,5 ευρώ/τ.μ. στα περίχωρα και 2,9 ευρώ/τ.μ. εντός πόλης.

Ακταίο και Δρέπανο

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Ακταίου. Μέχρι το 2025 καταγράφονταν περίπου 76.000 τετραγωνικά μέτρα με βιομηχανικό συντελεστή. Ωστόσο, δύο μεγάλες επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία δήλωσαν ότι, αν και είναι καταχωρισμένες ως ΑΕΒΕ στο ΓΕΜΗ, στην πράξη λειτουργούν ως απλές Ανώνυμες Εταιρείες και όχι ως βιομηχανίες.

Η απένταξή τους από τον συντελεστή των 7€/τ.μ. και η υπαγωγή τους στον χαμηλότερο επαγγελματικό συντελεστή είχε εντυπωσιακό αποτέλεσμα: τα έσοδα από βιομηχανίες στο Ακταίο, που πέρυσι ανέρχονταν σε 534.000 ευρώ (και επιπλέον 70.000 ευρώ από επαγγελματικό συντελεστή), για το 2026 περιορίζονται περίπου στις 210.000 ευρώ.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στο Δρέπανο. Για περίπου 80.000 τετραγωνικά μέτρα, τα έσοδα από βιομηχανικό συντελεστή πέρυσι ανέρχονταν σε 555.000 ευρώ, με επιπλέον 52.000 ευρώ από τον επαγγελματικό. Για το 2026, τα προσδοκώμενα έσοδα περιορίζονται στις 255.000 ευρώ.

Η διαφορά αυτή, σύμφωνα με τον κ. Αϊβαλή, δείχνει ότι είτε η προηγούμενη αποτύπωση είτε η φετινή χρειάζεται επανεξέταση, καθώς η μεταβολή δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Δομικές δυσκολίες

Από την πλευρά της υπηρεσίας επισημάνθηκε ότι το σύστημα βασίζεται σε ευρείες κατηγορίες, καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει πλήρη στοιχεία ανά παροχή ρεύματος ώστε να προσαρμόζει τους συντελεστές στην πραγματική επιβάρυνση κάθε επιχείρησης. Η έλλειψη αναλυτικών δεδομένων δυσχεραίνει την εφαρμογή πιο δίκαιου και στοχευμένου συστήματος.

Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια εντοπισμού αδήλωτων τετραγωνικών, αλλά και επανεξέτασης των επιχειρήσεων που δεν πληρούν τα κριτήρια της βιομηχανικής κατηγορίας.

Η κρίσιμη συνεδρίαση

Ολα τα παραπάνω αναμένεται να συζητηθούν διεξοδικά στη συνεδρίαση της Πέμπτης, όπου θα τεθούν προς έγκριση οι νέοι συντελεστές, από τον οικιακό και τον επαγγελματικό μέχρι τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων και τον δημοτικό φόρο.

Το βασικό ερώτημα που θα απασχολήσει το δημοτικό συμβούλιο είναι αν οι αλλαγές χαρακτηρισμού αποτελούν αναγκαία διορθωτική κίνηση ή αν οδηγούν σε σημαντική και διαρκή απώλεια εσόδων για τον Δήμο, σε μια περίοδο όπου η οικονομική ισορροπία των ανταποδοτικών υπηρεσιών είναι κρίσιμη για την πόλη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



