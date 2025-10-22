Πάτρα: Δημοτική άρνηση για επιδότηση στα εισιτήρια φοιτητών – Ποιο το σκεπτικό και η αντίδραση Μπούρα

Το θέμα της επιδότησης ή μείωσης του φοιτητικού εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες της Πάτρας προκάλεσε αντιπαράθεση στο δημοτικό συμβούλιο. Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι» Αποστόλης Σταθόπουλος ζήτησε από τον Δήμο να αναλάβει πρωτοβουλίες σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ, τον Προαστιακό και τα πανεπιστήμια της πόλης, προκειμένου να στηριχθούν οι φοιτητές που πλήττονται από το αυξημένο κόστος μετακινήσεων.

Οπως ανέφερε, η Πάτρα φιλοξενεί πάνω από 35.000 φοιτητές, οι οποίοι ενισχύουν την τοπική οικονομία αλλά αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες. «Για χιλιάδες νέους που ζουν μακριά από τον χώρο σπουδών ή εργάζονται παράλληλα, το κόστος μετακίνησης είναι δυσβάσταχτο» επεσήμανε, ζητώντας από τον Δήμο να εξετάσει τη δυνατότητα επιδότησης φοιτητικών εισιτηρίων, όπως έχει συμβεί σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Λάρισα και τα Ιωάννινα.

Ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης απάντησε με αιχμές, τονίζοντας ότι η ευθύνη για τη στήριξη των φοιτητών ανήκει στο κράτος. «Οι φοιτητές είναι τα παιδιά μας, αλλά πρέπει να σπουδάζουν με τη μέριμνα του κράτους. Μας ζητάτε να πληρώνουν οι Πατρινοί για κάτι που θα έπρεπε να παρέχει η κυβέρνηση» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πελετίδης επέκρινε την αντιπολίτευση ότι «σιωπά απέναντι στην έλλειψη δημόσιων μέσων μεταφοράς στην Πάτρα», προσθέτοντας ότι ο Δήμος έχει συνεχή επαφή με τους φοιτητικούς συλλόγους και προτίθεται να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί τους, μεταφέροντας το ζήτημα στην κυβέρνηση αναφέροντας ότι «θα πάμε στη μήτρα του προβλήματος». Πάντως, τόνισε ότι θα έπρεπε η Πάτρα να έχει δημόσιο φορέα για τις δημόσιες μετακινήσεις όπως συμβαίνει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Στο ρεπορτάζ της «Π» αντέδρασε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας.

Έγραψε σε ανάρτησή του: Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει εισπράξει παράπονα για το κόστος του φοιτητικού εισητηρίου. Στα πλαίσια αυτά η Αντιπρύτανις κ. Λένα Αλμπάνη και ο Πρύτανης συναντήθηκε με το Αστικό ΚΤΕΛ και συζήτησε το θέμα. Αποτέλεσμα ήταν μιά μηνιαία κάρτα τρίμηνης διάρκειας απεριόριστων διαδρομών κόστους 90ΕΥΡΩ. Το Πανεπιστήμιο διερεύνησε τη δυνατότητα επιδότησης του φοιτητικού εισητηρίου με ιδίους πόρους, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται. Στην έρευνα το Πανεπιστήμιο διαπίστωσε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών και η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιδοτούν το φοιτητικό εισητήριο. Εβαλε λοιπόν στο Δημόσιο Διάλογο αυτή την ιδέα και κάλεσε τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Πατρέων να εξετάσουν αν μπορούν στα μέτρα των δυνατότητων τους να επιδοτήσουν το φοιτητικό εισητήριο. Τόσα απλά και χωρίς διάθεση πολιτικής αντιπαράθεσης γιατί το Πανεπιστήμιο δεν πολιτεύεται. Με τα υπόλοιπα και όσα γράφονται και γραφούν το Πανεπιστήμιο δεν θα ασχοληθεί και δεν θα απαντήσει. Αλλά θερμή παράκληση μην υψώνεται τείχη και μην βλέπετε παντού εχθρούς. Συνεργασία, διάλογος και συγκλίσεις και όλοι μαζί είναι το μήνυμα των εποχών.

