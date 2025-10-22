Πάτρα: Δημοτική άρνηση για επιδότηση στα εισιτήρια φοιτητών – Ποιο το σκεπτικό και η αντίδραση Μπούρα

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι» Αποστόλης Σταθόπουλος ζήτησε από τον Δήμο να αναλάβει πρωτοβουλίες σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ, τον Προαστιακό και τα πανεπιστήμια της πόλης, προκειμένου να στηριχθούν οι φοιτητές που πλήττονται από το αυξημένο κόστος μετακινήσεων.

Πάτρα: Δημοτική άρνηση για επιδότηση στα εισιτήρια φοιτητών - Ποιο το σκεπτικό και η αντίδραση Μπούρα
22 Οκτ. 2025 16:04
Pelop News

Το θέμα της επιδότησης ή μείωσης του φοιτητικού εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες της Πάτρας προκάλεσε αντιπαράθεση στο δημοτικό συμβούλιο. Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι» Αποστόλης Σταθόπουλος ζήτησε από τον Δήμο να αναλάβει πρωτοβουλίες σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ, τον Προαστιακό και τα πανεπιστήμια της πόλης, προκειμένου να στηριχθούν οι φοιτητές που πλήττονται από το αυξημένο κόστος μετακινήσεων.

Οπως ανέφερε, η Πάτρα φιλοξενεί πάνω από 35.000 φοιτητές, οι οποίοι ενισχύουν την τοπική οικονομία αλλά αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες. «Για χιλιάδες νέους που ζουν μακριά από τον χώρο σπουδών ή εργάζονται παράλληλα, το κόστος μετακίνησης είναι δυσβάσταχτο» επεσήμανε, ζητώντας από τον Δήμο να εξετάσει τη δυνατότητα επιδότησης φοιτητικών εισιτηρίων, όπως έχει συμβεί σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Λάρισα και τα Ιωάννινα.

Ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης απάντησε με αιχμές, τονίζοντας ότι η ευθύνη για τη στήριξη των φοιτητών ανήκει στο κράτος. «Οι φοιτητές είναι τα παιδιά μας, αλλά πρέπει να σπουδάζουν με τη μέριμνα του κράτους. Μας ζητάτε να πληρώνουν οι Πατρινοί για κάτι που θα έπρεπε να παρέχει η κυβέρνηση» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πελετίδης επέκρινε την αντιπολίτευση ότι «σιωπά απέναντι στην έλλειψη δημόσιων μέσων μεταφοράς στην Πάτρα», προσθέτοντας ότι ο Δήμος έχει συνεχή επαφή με τους φοιτητικούς συλλόγους και προτίθεται να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί τους, μεταφέροντας το ζήτημα στην κυβέρνηση αναφέροντας ότι «θα πάμε στη μήτρα του προβλήματος». Πάντως, τόνισε ότι θα έπρεπε η Πάτρα να έχει δημόσιο φορέα για τις δημόσιες μετακινήσεις όπως συμβαίνει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Στο ρεπορτάζ της «Π» αντέδρασε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας.

Έγραψε σε ανάρτησή του: Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει εισπράξει παράπονα για το κόστος του φοιτητικού εισητηρίου. Στα πλαίσια αυτά η Αντιπρύτανις κ. Λένα Αλμπάνη και ο Πρύτανης συναντήθηκε με το Αστικό ΚΤΕΛ και συζήτησε το θέμα. Αποτέλεσμα ήταν μιά μηνιαία κάρτα τρίμηνης διάρκειας απεριόριστων διαδρομών κόστους 90ΕΥΡΩ. Το Πανεπιστήμιο διερεύνησε τη δυνατότητα επιδότησης του φοιτητικού εισητηρίου με ιδίους πόρους, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται. Στην έρευνα το Πανεπιστήμιο διαπίστωσε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών και η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιδοτούν το φοιτητικό εισητήριο. Εβαλε λοιπόν στο Δημόσιο Διάλογο αυτή την ιδέα και κάλεσε τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Πατρέων να εξετάσουν αν μπορούν στα μέτρα των δυνατότητων τους να επιδοτήσουν το φοιτητικό εισητήριο. Τόσα απλά και χωρίς διάθεση πολιτικής αντιπαράθεσης γιατί το Πανεπιστήμιο δεν πολιτεύεται. Με τα υπόλοιπα και όσα γράφονται και γραφούν το Πανεπιστήμιο δεν θα ασχοληθεί και δεν θα απαντήσει. Αλλά θερμή παράκληση μην υψώνεται τείχη και μην βλέπετε παντού εχθρούς. Συνεργασία, διάλογος και συγκλίσεις και όλοι μαζί είναι το μήνυμα των εποχών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:44 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ανακοίνωση για τις 37 συλλήψεις μελών σπείρας που έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
16:36 Γαλλία: Νέα κλοπή μετά το Λούβρο: Στόχος ληστών το Μουσείο Denis Diderot – Τι πήραν
16:28 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Αμπελος, το Δίλημμα και η Λογική
16:23 ΠΓΕ: «Εκφράζουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην τεχνική ηγεσία»
16:20 Τρίκαλα – Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης: Ο 18χρονος έσφιγγε την πετσέτα για αρκετά λεπτά
16:12 Χάρις Αλεξίου για Διονύση Σαββόπουλο: Υπήρξες φάρος στα σκοτάδια μου
16:04 Πάτρα: Δημοτική άρνηση για επιδότηση στα εισιτήρια φοιτητών – Ποιο το σκεπτικό και η αντίδραση Μπούρα
15:56 Τι είδους κοινωνία θέλουμε να είμαστε;
15:48 Κατρίνης: «Η δημοκρατία δεν φοβάται τη διαμαρτυρία, η κυβέρνηση φοβάται»
15:40 Τσιάρας: Δημιουργείται Εθνική Επιτροπή για την ευλογιά των προβάτων – Θα τιμωρείται ο παράνομος εμβολιασμός
15:27 Δημήτρης Μανιάτης: «Πάντα με φόβιζε η δημοσιογραφία μεταμφιεσμένη σε λογοτεχνία»
15:24 Ο Κωστής Μαραβέγιας αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Κύριε Διονύση, σας αγαπώ πολύ»
15:16 Πειθαρχική δίωξη εις βάρος της ΑΕΚ για τον προπηλακισμό Λανουά
15:10 «Θα αναγεννηθούμε, μην αμφιβάλλετε»: Ο Διονύσης Σαββόπουλος στην Πάτρα, όπως τον θυμόμαστε
15:08 Πάτρα – Καταγγελία στο pelop.gr για την οδό Μονής Βατοπεδίου: «Χειμώνα – καλοκαίρι, ζούμε με τις λάσπες και τη σκόνη»
15:00 Η Υπουργός Παιδείας στη Φοιτητική Εστία Μεσολογγίου: Εγκαίνια με καλές ειδήσεις
14:56 Black Friday: Πώς οι εκπτώσεις «παίζουν» με τον εγκέφαλό μας – Τα ψυχολογικά τρικ και οι παγίδες πίσω από τις προσφορές
14:49 Αναθεώρηση 800-900 εκατ. ευρώ στο «Ελλάδα 2.0» – Παπαθανάσης: «Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης»
14:47 Πιερρακάκης: «Το επόμενο βήμα είναι η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε πτυχή του κράτους και της οικονομίας»
14:44 Ωρωπός: Μητέρα έτρεξε στο αστυνομικό τμήμα με το αναίσθητο παιδί της – Συγκλονιστική διάσωση από την ΕΛΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ