Πάτρα: Δυναμική επιστροφή για το ξενοδοχείο «Αστηρ»-Ανοίγει τον Ιούνιο με την «ομπρέλα» γαλλικού ομίλου

Aν όλα πάνε σύμφωνα με το πλάνο, το ξενοδοχείο θα ανοίξει τον Ιούνιο ύστερα από πλήρη και ριζική ανακαίνιση  και θα διαθέτει σύγχρονο συνεδριακό χώρο, εστιατόριο, πουλ μπαρ, πισίνα, γυμναστήριο και 110 υπερσύγχρονα δωμάτια και σουίτες.

20 Μαρ. 2026 10:30
Pelop News

Συνεχίζονται οι ανακατατάξεις στον ξενοδοχειακό «χάρτη» της Πάτρας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, το ιστορικό ξενοδοχείο «Αστήρ» ετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει πλήρως ανακαινισμένο από αυτό το καλοκαίρι και επιπλέον, γυρίζει σελίδα υπό την διαχείριση μεγάλου γαλλικού ξενοδοχειακού ομίλου.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές της «Π» το ξενοδοχείο αναμένεται να ανοίξει ξανά τις πύλες του τον Ιούνιο ύστερα από περίπου 2 χρόνια. Το ξενοδοχείο, ύστερα από πλήρη και ριζική ανακαίνιση  θα διαθέτει σύγχρονο συνεδριακό χώρο, εστιατόριο, πουλ μπαρ, πισίνα, γυμναστήριο και 110 υπερσύγχρονα δωμάτια και σουίτες.

Το ξενοδοχείο θα διατηρήσει το όνομά του, ενώ η ιδιοκτησία του παραμένει στην οικογένεια Μεντζελόπουλου, όμως η διαχείριση θα γίνεται κάτω από την ομπρέλα του μεγάλου γαλλικού ομίλου φιλοξενίας Mercure Hotels, που αποτελεί εταιρεία του ακόμα μεγαλύτερου ομίλου Accor που διαχειρίζεται σχεδόν 1.000 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα διατηρεί ήδη ξενοδοχεία σε Αθήνα, Ρόδο, Κρήτη και Κέρκυρα.

Η «Π» απευθύνθηκε στον Ηλία Μετζελόπουλο, εκ των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το ξενοδοχείο θα ανοίξει το καλοκαίρι και ότι τη διαχείρισή του θα αναλάβει όμιλος ξένων συμφερόντων, χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

Υπενθυμίζεται ότι για τις εργασίες ανακατασκευής, η οικογένεια Μετζελόπουλου είχε καταθέσει αίτηση και είχε λάβει έγκριση ενίσχυσης με καθαρή επιχορήγηση ύψους 3 εκατ. ευρώ από τον αναπτυξιακό νόμο και είχε βάλει και ιδία κεφάλαια.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η «Πελοπόννησος» είχε αναδείξει σε θέμα της, την ξενοδοχειακή «άνθηση» (θυμηθείτε εδώ  Ξενοδοχειακή άνθηση στην Πάτρα- Επενδυτές ψάχνονται για αγορές) της Πάτρας το 2026, με πολλούς επενδυτές να αλλάζουν τα δεδομένα επενδύοντας σε ιστορικά κτίρια. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, με την εμπλοκή του γαλλικού ομίλου στην αχαϊκή πρωτεύουσα,  επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις του ρεπορτάζ.

Υπενθυμίζεται ότι λίγα μέτρα μακριά από το «Αστήρ», στην πλατεία Τριών Συμμάχων  βρίσκονται στην τελική ευθεία εργασίες ανακατασκευής ενός ακόμα ξενοδοχείου που έχει αποκτηθεί από επιχειρηματία των Ιωαννίνων, ενώ παράλληλα προχωρούν εργασίες ανακαίνισης και σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Ακταίου.

ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Δεν είναι καθόλου τυχαίες αυτές οι επενδύσεις από μεγάλους «παίκτες» του ξενοδοχειακού κλάδου, οι οποίοι προφανώς διαβλέπουν τις προοπτικές του τουρισμού που διαμορφώνονται στην Πάτρα τα επόμενα χρόνια η οποία αναμένεται να πάρει μερίδιο από την «πίτα».

Καθοριστικό ρόλο σε αυτό αναμένεται να διαδραματίσει και η ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου της πόλης τα επόμενα χρόνια, η ενίσχυση της δυναμικής της κρουαζιέρας στο παλιό λιμάνι από το υπερταμείο, καθώς και η επικείμενη δημιουργία μαρίνας Mega Yacht από τον ΟΛΠΑ. Παράλληλα, η πόλη διαθέτει πλέον σύγχρονα οδικά δίκτυα που τη συνδέουν με όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στην… εξίσωση θα πρέπει να προστεθούν και οι κινήσεις που καταγράφονται στο κέντρο της πόλης, με την ανάπτυξη φοιτητικών κατοικιών και τη ραγδαία εξάπλωση καταλυμάτων τύπου Airbnb, τα οποία αυξάνονται με ταχύ ρυθμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ