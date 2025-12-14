Ξενοδοχειακή άνθηση στην Πάτρα – Επενδυτές ψάχνονται για αγορές

Η «Πελοπόννησος» σε πρόσφατο ρεπορτάζ αναφέρθηκε στην κινητικότητα που εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα στον ξενοδοχειακό κλάδο, με ορισμένους επιχειρηματίες να προχωρούν σε κινήσεις και άλλους να προετοιμάζονται.

Υπενθυμίζουμε ότι, εκτός από το ξενοδοχείο «Αστήρ», όπου οι εργασίες ανακαίνισης μπαίνουν στην τελική ευθεία, σε διαδικασία ανακαίνισης έχει εισέλθει και το «Achaia Beach», με στόχο να ανοίξει τον Μάρτιο του 2026. Στο σκηνικό αυτό προστέθηκαν δύο ακόμη κινήσεις νέων ξενοδοχείων που αναμένεται να ανοίξουν τους επόμενους μήνες. Η πρώτη αφορά την ανακαίνιση του ξενοδοχείου «Saint George» στην οδό Αγίου Ανδρέου, το οποίο απέκτησε επιχειρηματίας από τα Ιωάννινα και οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η δεύτερη αφορά την εταιρεία Premia Properties στην οποία μέτοχος είναι και ο πρωταθλητής του NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο. Η εταιρεία έχει συμφωνήσει με τον ιδιοκτήτη των «Μύλων Αγίου Γεωργίου», που είναι το Υπεραστικό ΚΤΕΛ έναντι μισθώματος να αναλάβει την εμπορική εκμετάλλευση του ακινήτου και την μετατροπή του σε ξενοδοχείου ή συγκροτήματος φοιτητικών διαμερισμάτων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μίσθωση του ακινήτου είναι για 30 χρόνια και θα γίνουν περισσότερα από 40 δωμάτια, στοιχείο που επιβεβαιώνει τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η εντεινόμενη αυτή κινητικότητα δείχνει ότι η Πάτρα εισέρχεται σταθερά στον χάρτη των προορισμών city break, χάρη στα σύγχρονα οδικά δίκτυα που τη συνδέουν πλέον με βασικούς πόλους επισκεψιμότητας, ενώ δεν πρέπει να παραβλέπουμε και τη σημαντική δυναμική της κρουαζιέρας που προωθείται στο παλιό λιμάνι από το Υπερταμείο, όπως και της μαρίνας Mega Yacht του ΟΛΠΑ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ «ΟΧΙ»

Η «Πελοπόννησος» αποκαλύπτει σήμερα ότι πριν από περίπου έναν χρόνο, ομάδα Ισραηλινών επιχειρηματιών κατέθεσε πρόταση εξαγοράς κεντρικού ξενοδοχείου της πόλης, ωστόσο το τίμημα δεν κρίθηκε δελεαστικό και ο ιδιοκτήτης απάντησε αρνητικά. Παρά ταύτα, ορισμένοι από τους επιχειρηματίες έχουν ήδη αποκτήσει διαμερίσματα στην πόλη και παραμένουν σε αναμονή, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και δεν αποκλείεται να επανέλθουν.

ΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ «RANIA»

Μια ακόμα ένδειξη ενδιαφέροντος αποτελεί η περίπτωση Αθηναίου επιχειρηματία, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα δρομολογεί την απόκτηση τετραώροφου ακινήτου στη διασταύρωση Ρήγα Φεραίου και Κολοκοτρώνη, εκεί όπου στεγαζόταν παλιά το ξενοδοχείο «Ράνια», ώστε να το ανακαινίσει. Οι ιδιοκτήτες έχουν βγάλει το ακίνητο προς πώληση και, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ενδιαφέρον, με τις συζητήσεις να είναι σε εξέλιξη, χωρίς τίποτα να είναι σίγουρο.

Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι τυχαίο. Οι επενδυτές –στην πλειοψηφία τους επιτυχημένοι ξενοδόχοι και διαχειριστές ακινήτων– διαθέτουν γνώση και εμπειρία και γνωρίζουν καλά τι διαφαίνεται για τα επόμενα χρόνια. Είναι ξεκάθαρο ότι σπεύδουν να πάρουν θέση ενόψει της αναμενόμενης ανόδου του τουρισμού. Ας δούμε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους η Αχαΐα εμφανίζει τουριστική προοπτική.

Ο ΝΕΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

Ενα από τα σημαντικότερα στοιχεία που εξηγούν την επενδυτική κινητικότητα είναι ο αυτοκινητόδρομος Πατρών–Πύργου που παραδόθηκε πρόσφατα. Σε όλες τις πόλεις όπου αναπτύχθηκε ο τουρισμός, η βελτιωμένη προσβασιμότητα αποτέλεσε βασικό μοχλό ανάπτυξης. Το γεγονός ότι η Πάτρα πλέον βρίσκεται πολύ πιο κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας την καθιστά ιδανικό προορισμό για τον επισκέπτη. Ακόμα, για όσους αγαπούν τον ορεινό τουρισμό, κοντά βρίσκονται τα ιστορικά Καλάβρυτα, τα οποία πέρα από την ιστορία τους διαθέτουν το αναβαθμισμένο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων. Η ιστορία έχει δείξει ότι η εύκολη πρόσβαση, οι σύγχρονες υποδομές και τα ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών καθιστούν μια πόλη ιδανική για να αυξήσει το τουριστικό της αποτύπωμα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Σημαντικός είναι και ο ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία πραγματοποιεί στοχευμένες δράσεις τα τελευταία χρόνια, όπως η προώθηση του brand «Olympianland», η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, και τα αποτελέσματα είναι θέμα χρόνου να φανούν.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΗ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ

Αποκαλύπτουμε ότι το καλοκαίρι που πέρασε, Ελληνας επιχειρηματίας, διερεύνησε την αγορά μεγάλης έκτασης στη Δυτική Αχαΐα με στόχο την ανέγερση ξενοδοχείου πολυτελείας.

Η έκταση, περίπου 100 στρεμμάτων, βρίσκεται κοντά στη Λακκόπετρα και στη μοναδικού φυσικού κάλλους παραλία της Καλογριάς.

Πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τον επιχειρηματία και τον μεσίτη που εκπροσώπησε τον ιδιοκτήτη, εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα, όμως το deal δεν προχώρησε –χωρίς να είναι γνωστό αν οι λόγοι ήταν οικονομικοί.

Αλλωστε το τελευταίο διάστημα πεντάστερο ξενοδοχεία στη Λακκόπετρα, που ανήκει σε μεγάλη ελληνική αλυσίδα έκανε ανακαίνιση σε όλες τις πτέρυγες και έχει γίνει πόλος έλξης, κυρίως ξένων τουριστών τα τελευταία χρόνια, ενώ και τα καταλύματα σε Καλογρία, Νιφορέικα, έχουν δει αύξηση στις πληρότητές τους. Ανθρωποι που γνωρίζουν λένε ότι με την ολοκλήρωση του δρόμου, με το αεροδρόμιο Αράξου να είναι σε απόσταση αναπνοής, αλλά και τις εξαιρετικές θάλασσες που έχει η περιοχή, είναι θέμα χρόνου να υπάρξει ανάπτυξη καταλυμάτων και στην περιοχή.

