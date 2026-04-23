Πάτρα: Δυναμικό μήνυμα επιστροφής του Τσίπρα από την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας πρωτοβουλίας

Το κλίμα ήταν εορταστικό. Θύμιζε, σ’ ένα βαθμό και τηρουμένων των αναλογιών, μέρες του παλιού, καλού ΣΥΡΙΖΑ το 2014 και 2015. Πολίτες όλων των ηλικιών, κυρίως νέοι, όμως, και φρέσκα, καινούργια πρόσωπα, έδωσαν χθες βροντερό παρών στην πρώτη επίσημη εκδήλωση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Αχαΐας για τον Αλέξη Τσίπρα. Της ομάδας, δηλαδή, που έχει ξεκινήσει να οργανώνει κόσμο από τη βάση.

Η εκδήλωση έγινε στο Μέγαρο Πραπόπουλου (που γέμισε ασφυκτικά) και η γενική, όσο και ηχηρή, «εικόνα», όπως εκφράστηκε μέσα απ’ τις τοποθετήσεις όσων μίλησαν, ήταν «περιμένουμε πώς και πώς τον Αλέξη Τσίπρα να ηγηθεί ξανά του χώρου της Κεντροαριστεράς, να ενώσει και να συνθέσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις και να βγάλει την Ελλάδα από το βαθύ αδιέξοδο».

Η αισιοδοξία ότι στις επόμενες εκλογές το νέο κόμμα Τσίπρα μπορεί κάλλιστα να διεκδικήσει τη 2η θέση και να παίξει καθοριστικό ρόλο στις μετέπειτα εξελίξεις ήταν διάχυτη.

Στις τοποθετήσεις μελών της ομάδας πρωτοβουλίας ξεχώρισαν οι ατάκες: «Ως εδώ, δεν πάει άλλο, να πάρουμε πίσω τη ζωή που αξίζουμε». «Ο στόχος είναι κοινός, να ανατρέψουμε τον Μητσοτάκη. «Εδώ είμαστε όλοι ίσοι, δεν υπάρχουν στελέχη. Τα δικά μας σπίτια είναι χωρίς ρεύμα και ψυγεία μας άδεια». «Θέλουμε ένα σοκ εντιμότητας».

Και «επίσημα» με Τσίπρα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Την πρόθεσή του να ενταχθεί στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, όταν αυτό ανακοινωθεί επισήμως, εξέφρασε ο βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. «Εγώ θα είμαι με τον Τσίπρα, είτε έτσι είτε αλλιώς» δήλωσε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Αθήνα 9,84».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αν θα κρατήσει ή όχι τη βουλευτική του έδρα (ο Αλ. Τσίπρας έχει πει πως όποιος ή όποια θέλει να ενταχθεί στο κόμμα του και είναι εν ενεργεία βουλευτής, πρέπει να παραιτηθεί): «Οι έδρες σαφώς ανήκουν στο κόμμα, δίνονται από αυτό κατά το ήμισυ, όπως δίνονται και από τον κόσμο που μας επιλέγει με την ψήφο του και στον οποίο λογοδοτούμε».

Υποστήριξε, επίσης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει και αυτός «συντεταγμένα» να προσχωρήσει «στο μεγάλο ευρύ προοδευτικό σχήμα που θα δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας».

