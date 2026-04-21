Πάτρα: Ρίχνονται στη μάχη υπέρ του Τσίπρα – Συνάντηση υποστηρικτών την Τετάρτη

Θέμα χρόνου είναι ν’ ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας και επίσημα την ίδρυση του νέου Κινήματος στο οποίο θα ηγηθεί και το οποίο, όπως ο ίδιος δεσμεύτηκε πριν λίγο καιρό, θα «κατέβει» στις επόμενες εθνικές εκλογές όποτε κι αυτές διεξαχθούν. Σ’ αυτό προφανώς «πατάνε» φίλοι και υποστηριχτές του και διοργανώνουν αύριο Τετάρτη την πρώτη επίσημη συγκέντρωσή τους.

Η πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας διοργανώνει την πρώτη συνάντηση φίλων και μελών της ομάδας, στις 7.30 μ.μ στο Μέγαρο Πραπόπουλου (Φιλοποίμενος 36-42).

Για την ακρίβεια την πρώτη επίσημη συνάντηση, γιατί ανεπίσημες συναντήσεις φίλων και οπαδών του κ. Τσίπρα έχουν γίνει πάμπολες τους τελευταίους μήνες.

Η αυριανή συνάντηση δεν γίνεται για τυπικούς λόγους.

Οι διοργανωτές της ομάδας στην Αχαΐα θέλουν να ενημερώσουν τους πολίτες που μετέχουν στην πρωτοβουλία για τα εξής:

-Για ποιους λόγους δημιουργήθηκε η ομάδα,

-Γιατί είμαστε εδώ και τι προσδοκάμε,

-Τι έχει καταφέρει να πετύχει μέχρι τώρα,

-Τι θα χρειαστεί να γίνει από ‘δω και πέρα.

Πιστή στο νέο «δόγμα» Τσίπρα η ομάδα πολιτών

Η συγκεκριμένη ομάδα υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα προσπάθησε εξ αρχής, και το έχει τηρήσει ευλαβικά έως τώρα, ν’ ακολουθήσει πιστά το νέο «δόγμα» Τσίπρα:

-ξεκινάμε από τα κάτω προς τα πάνω.

-δεν υπάρχουν στην ομάδα λοχαγοί, υπολοχαγοί και απλοί «στρατιώτες». Ολοι είναι ισόβαθμοι και ισότιμοι.

-δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ για κανέναν και καμία. Το μοντέλο λειτουργίας είναι αυτό-οργάνωση, χωρίς αποκλεισμούς.

Ακόμα και η επιλογή του χώρου της συνάντησης (Μέγαρο Πραπόπουλου) δεν έγινε τυχαία. Απορρίφθηκαν σκέψεις ή προτάσεις για συνηθισμένα και «παραφορεμένα» μέρη που θα παρέπεμπαν σε μία κλασική, τυπική πολιτική εκδήλωση, με πάνελ ομιλητών και καρέκλες καθήμενων από κάτω. Η ομάδα Πρωτοβουλίας ήθελε –και βρήκε– ένα μέρος που θα ‘ναι όλοι μαζί στον ίδιο χώρο, θα μιλήσουν, θ’ ανταλλάξουν απόψεις, θα μοιραστούν προβληματισμούς.

Οι 4 «οικοδεσπότες» και ο διάλογος

Οι οικοδεσπότες της εκδήλωσης, και τίποτα περισσότερο, όπως εξήγησαν οι ίδιοι, θα είναι 4: Ο Χρήστος Μανωλάτος, η Σοφία Σιδέρη, η Ανθή Ταμβάκη και ο Κώστας Παπαστάμκος. Θα ενημερώσουν τους παριστάμενους για μερικά θέματα και αμέσως μετά ο λόγος θα δοθεί στους πολίτες, για να ξεκινήσει διάλογος εφ’ όλης της ύλης. Κυρίως θ’ ακουστεί η φωνή των πιο νέων σε ηλικία για να αποκαλύψουν τι τους ώθησε και αποφάσισαν ν’ ανέβουν στο τρένο του Αλέξη Τσίπρα.

Αλλωστε, στο συνοδευτικό της επίσημης πρόσκλησης για την αυριανή εκδήλωση αναφέρεται ρητά ότι… «μία πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε από την κοινωνία, από ενεργούς πολίτες όλων των ηλικιών που είπαν «δεν πάει άλλο».

Μία πρωτοβουλία πολιτών που συνεχώς διευρύνεται με νέους ανθρώπους, με πρόσωπα που μέχρι τώρα δεν είχαν φωνή, με απογοητευμένους συντρόφους που επιστρέφουν, με ανθρώπους της εργασίας, της επιστήμης, της νέας γενιάς και της καθημερινότητας που είπαμε μόνο ο Αλέξης μπορεί».

Και στο φινάλε της εκδήλωσης θα υπάρχει και μουσική «γεύση» δια στόματος και δια χειρών της μπάντας «Μεταξύ μας».

