Πάτρα: «Εφυγε» η Αφροδίτη Σπαθή – Τσαγκάρη

Εφυγε από τη ζωή, στην Πάτρα, η Αφροδίτη Σπαθή – Τσαγκάρη.

Η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης Αναστασία Τογιοπούλου, εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια, στην υπάλληλο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού, Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, Περσεφόνη Σπαθή, για την απώλεια της αδελφής της, Αφροδίτης Σπαθή – Τσαγκάρη.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



