Πάτρα: Είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες του και συνέχισε να κυκλοφορεί με το όχημα

Ένας άνδρας συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας 21 Απριλίου 2026 στην Πάτρα, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο το οποίο δεν έφερε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι πινακίδες είχαν αφαιρεθεί σε προηγούμενο χρόνο, καθώς είχαν βεβαιωθεί παραβάσεις σε βάρος του ίδιου προσώπου για τον ίδιο νόμο.

Ο άνδρας προσήχθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Τμήμα Τροχαίας Πατρών, το οποίο ανέλαβε τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία πρόκειται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



